В Уфе за два часа выпала двойная норма осадков.

В столице Башкортостана всего за два часа выпало количество осадков, превышающее две месячные нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Уфы.

По данным администрации города, выпало 115 мм осадков, тогда как норма для региона в сентябре – 53 мм.

Аномальный ливень с градом обрушился на Уфу 4 сентября. Водой подтоплены ряд улиц и цокольные этажи зданий. Коммунальщики ведут работы по расчистке ливневой канализации и дорог от мусора и веток. На железнодорожной станции «Уфа» пришлось закрыть участок путей протяженностью в 15 километров из-за перелива воды.

