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В Уфе за два часа выпала двойная норма осадков

21:04 4.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В столице Башкортостана всего за два часа выпало количество осадков, превышающее две месячные нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Уфы.

По данным администрации города, выпало 115 мм осадков, тогда как норма для региона в сентябре – 53 мм.

Аномальный ливень с градом обрушился на Уфу 4 сентября. Водой подтоплены ряд улиц и цокольные этажи зданий. Коммунальщики ведут работы по расчистке ливневой канализации и дорог от мусора и веток. На железнодорожной станции «Уфа» пришлось закрыть участок путей протяженностью в 15 километров из-за перелива воды.
 

Темы: Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Угрожающие погодные условия и их прогноз
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 23:23
Гость: великий и могучий русский языка

" за два часа выпала двойная норма осадков", а за три часа - тройная, а за четыре часа - четверная.
Таджики рулят. Одна палка, два струна.
04.09.2017, 21:31
Гость: 1

В Уфе за два часа выпала двойная норма осадков.
А за три - четверная.
Сколько выпадет осадков в Уфе за неделю, если в деревне Гадюкино тоже дожди?
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