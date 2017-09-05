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Минтранс планирует увеличить штрафы за задержку и отмену авиарейсов

08:47 5.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтрас России планирует усилить ответственность авиаперевозчиков перед пассажирами.

Как пишут «Известия», в первую очередь речь идет о дополнительных административных мерах воздействия за невыполнение обязательств перед пассажирами.

Так, ведомство планирует предложить внести изменения в Воздушный кодекс, которые позволят ему определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях. Размер штрафов планируется установить в соответствии с международной практикой — в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета. Исключение составят ситуации, когда задержка рейса происходит из-за плохих метеоусловий.

Отмечается, что сейчас штрафные санкции минимальны, поэтому авиакомпании руководствуются в первую очередь возможностью максимальной загрузки самолета. 

Темы: Борьба за безопасность авиасообщения в России, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Отмены и задержки авиарейсов, Российские авиакомпании
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