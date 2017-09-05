Суд над Улюкаевым: вино, колбаска и «зелень»

Прокуроры огласили стенограмму разговора Сечина и Улюкаева

Гособвинители огласили ряд письменных доказательств по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Была представлена аудиозапись беседы главы «Роснефти» Игоря Сечина с министром в момент передачи последнему денег, а также протокол задержания обвиняемого. Как следует из документов, зачитанных в суде, Улюкаев сам открыл сумку с деньгами по просьбе оперативников. При этом экс-главы Минэкономразвития утверждал, что был не в курсе содержимого сумки.

Алексей Улюкаев © РИА Новости, Владимир Астапкович

Очередной процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева привлек внимание гораздо меньшего числа журналистов, чем первые заседания. Вероятно, это связано с тем, что пока суд явно не намерен допрашивать ни главу «Роснефти» Игоря Сечина, ни бывшего руководителя службы безопасности этой компании Олега Феоктистова, хотя ранее заявлялось, что оба проходят свидетелями по делу.

Сам Улюкаев был, как обычно, спокоен, иногда шутливо перебрасывался двумя-тремя фразами со своими адвокатами. Прокуроры, поддерживающие обвинение — Борис Непорожный и Павел Филипчук — напротив, были крайне серьезны.

Напомним, бывший министр обвиняется в том, что потребовал от председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина взятку в $2 млн за одобрение ее участия в приобретении «Башнефти». Сам Улюкаев ранее заявлял, что стал жертвой провокации взятки, организованной Сечиными и Феоктистовым.

Между тем именно в ходе заседания, которое прошло во вторник, 5 сентября, в суде было оглашено несколько важнейших письменных материалов дела. Это произошло, несмотря на активные возражения защиты подсудимого. «У нас был определен порядок судебного заседания, в соответствии с которым предполагалось сначала допросить порядка 30 свидетелей обвинения и лишь потом перейти к письменным материалам. Сейчас же прокуроры меняют его по неизвестной причине», — заявил адвокат Тимофей Гриднев.

Тем не менее, судья Лариса Семенова постановила начать оглашение доказательств. И первым документом стало заявление Феоктистова на имя главы ФСБ России Александра Бортникова. «Мною получены достоверные данные о том, что министр экономического развития требует два миллиона долларов за оказание содействия при приобретении акций «Башнефти» «Роснефтью». Он дал понять, что в случае отказа создаст препятствия для реализации этой сделки», — сказано в заявлении главы службы безопасности «Роснефти» на имя директора ФСБ.

Там также говорится, что руководство компании выражает полное согласие на проведение с участием сотрудников Роснефти оперативных мероприятий с целью пресечения преступления. Как заявил прокурор Непорожный, заявление Феоктистова было также подписано самим Сечиным.

После этого гособвинители зачитали другие документы, касающиеся операции по задержанию бывшего министра. Так, из материалов дела следует, что младший оперуполномоченный подразделения «К» Службы экономической безопасности Калиниченко получил от главы «Роснефти» два миллиона долларов на ответственное хранение.

После чего эти деньги были обработаны специальным маркирующим веществом и переданы назад главе «Роснефти» для оперативного эксперимента. По словам гособвинителя, ФСБ также вела видео- и аудиофиксацию момента получения денег Улюкаевым от Сечина.

В ходе заседания Непорожный огласил содержание некоторых аудиозаписей. Так, 15 ноября Сечин позвонил главе Минэкономразвития и пригласил его в офис своей компании на Софийской набережной в Москве, чтобы обсудить текущее положение дел в нефтяной отрасли и «показать Улюкаеву компанию».

После недолгого обсуждения стороны договорились, что министр прибудет туда к 17.00 того же дня. После этого в суде зачитали расшифровку уже другой записи, которая велась, в том числе, с помощью специальных технических устройств, размещенных на одежде Сечина в момент визита в его офис Улюкаева. «Что же ты вот так прям и без курточки, Алексей? Заболеешь»; «Да нормально, не надо», — такие фразы содержатся в начале беседы тогда еще министра экономического развития и главы «Роснефти».

Далее Сечин звонит своей помощнице и настоятельно просит ее подготовить для министра некую «корзину с колбаской» в качестве подарка.

Затем оба они обсуждают сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке в России и в мире, перспективы привлечения инвестиций из-за рубежа, сотрудничество «Роснефти» с британской корпорацией BP, и даже приход к власти в США Дональда Трампа, а также возможные изменения в нефтяной отрасли в Америке в связи с тем ,что новый президент обещал поддержать своих нефтяников. При этом, судя по записи, говорит преимущественно Сечин, а Улюкаев все больше поддакивает и произносит одну-две фразы. В какой-то момент оба они проходят к шестому подъезду офиса «Роснефти». Исходя из слов прокурора, туда же заезжает машина. «Ты нас извини за задержку. Сам понимаешь, командировки... в общем, постарались выполнить все. Вот, клади. Вот ключ и пошли, чайку попьем», — говорит Сечин.

После этого гособвинитель зачитал заключение лингвистического эксперта, который заявил, что в беседе двух мужчин «есть признаки воровского заговора», и что они «беседуют о каком-то предмете, который понимают только они».

Кроме того, Непорожный огласил и протокол задержания Улюкаева, из которого следовало, что его машина была заблокирована на Софийской набережной после выезда из офиса «Роснефти». В багажнике его автомобиля действительно была найдена корзина с колбасными изделиями, а также сумка. Ключ от нее был у главы Минэкономразвития. По требованию сотрудников ФСБ он открыл ее, и именно там лежали два миллиона долларов, состав которых был идентичен тому, которым были пропитаны банкноты, переданные ранее Сечиным чекистам для оперативного эксперимента. При этом в документе сказано: Улюкаев заявил, что не знал о содержимом сумки и думал, что там бутылки с вином, которые ему передал глава «Роснефти» в качестве подарка.

Во время оглашения документов адвокаты неоднократно заявляли свои возражения. Так, они обращали внимание судьи Семеновой, что прокуроры некоторые документы оглашают не в полном объеме, не называют фамилии некоторых участников событий, а также, по мнению защиты, из слов гособвинителей неясна последовательность событий.

Все замечания адвокатов секретарь судебного заседания занесла в протокол.

Кроме этого, суд допросил еще одного свидетеля по делу Улюкаева. Это ведущий советник департамента корпоративного управления министерства экономического развития (МЭР) Юлия Москвитина. По словам 25-летней девушки, в ее обязанности входит подготовка документов в ответ на обращения госорганов, юридических лиц и граждан по различным вопросам. Во время допроса она рассказала, что министерство экономического развития спокойно готовилось к приватизации «Башнефти» и к тому, что ее акции будут приобретены «Роснефтью». При этом она сказала, что не помнит того, чтобы Улюкаев оказывал какие-то препятствия этой сделке. В то же время Москвитина припомнила, что СМИ опубликовали заявление экс-главы Минэкономразвтия, где было сказано, что он против участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти», так как «Роснефть» контролируется государством.

Прокурор Непорожный выявил серьезные противоречия между теми показаниями, которые свидетель давала на стадии предварительного следствия, и теми, которые она дала в суде. По требованию гособвинителя был зачитан протокол допроса Москвитиной следователем. «Министерство составило положительное заключение, допускавшее покупку компанией «Роснефть» компании «Башнефть» и предлагавшее применить в этом случае исключение из законодательства в связи со значительным положительным эффектом для бюджета и инвестиционной значимостью сделки. Мне известно, что министр Улюкаев вычеркнул эти формулировки из окончательного варианта заключения», — было сказано в показаниях Москвитиной. При этом она сказала, что «не знает», повлияли или нет правки, внесенные Улюкаевым, в общий смысл документа.

Судья объявила перерыв в заседании до 7 сентября.