Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь» пройдет в Иркутске

В VIII Международном Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» примут участие известные актёры театра и кино

С 12 по 15 сентября 2017 года в Иркутске пройдёт заключительный этап VIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь», который проводится Администрацией города Иркутска и Международным Кинофорумом «Золотой Витязь» при участии МЧС России, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Издательского Совета Русской Православной Церкви, Союза писателей России, Государственного Литературного института им. А.М.Горького.

В 2017 году Форум посвящён памяти выдающегося русского писателя Валентина Григорьевича Распутина – первого почётного председателя МСЛФ «Золотой Витязь».

Цель форума – собирание и объединение литераторов, руководствующихся в своём творчестве девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Почётными попечителями Славянского форума искусств «Золотой Витязь» являются Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Российского фонда культуры, Союза кинематографистов России народный артист России Никита Сергеевич Михалков.

Президент VIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» и председатель Организационного комитета — президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь», сопредседатель Общественной палаты Союзного государства Россия–Беларусь, первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ, директор Института культуры МЧС России, член Патриаршего совета по культуре, народный артист, писатель, лауреат Горьковской литературной премии, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Почётный председатель VIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» – Владимир Николаевич Крупин, сопредседатель правления Союза писателей России.

12 сентября 2017 года в 18.00 на основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова (г. Иркутск, ул.Карла Маркса, д.14) состоится торжественная церемония открытия VIII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» и гала-концерт популярных артистов кино и театра, а также выдающихся литераторов - участников VIII МСЛФ «Золотой Витязь».

В программе Форума:

- Творческие вечера и встречи - мастер-классы известных российских и славянских писателей и поэтов - участников VIII Международного славянского литературного форума с читателями

- Гала-концерты с участием известных российских и славянских литераторов и популярных актёров театра и кино

- Творческие встречи актёров театра и кино со зрителями

- Кинопоказы «Классики русской литературы на экране»

- Круглый стол «Духовные традиции литературы Славянского мира»

- Показы театральных спектаклей

- В рамках форума пройдут встречи участников VIII Международного славянского литературного форума с сотрудниками Главного Управления МЧС России по Иркутской области и с сотрудниками Байкальского ПСО МЧС России, открытия киноклубов в подразделениях МЧС России по Иркутской области

- Будут подведены итоги творческого конкурса VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь».

В VIII Международном Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» примут участие актёры театра и кино Николай Бурляев, Инга Шатова, Владимир Гостюхин, Ирина Лачина, Александр Голобородько, Игорь Скляр, Сергей Маховиков, Лариса Шахворостова.

Творческий конкурс Литературного форума проводится в два этапа. В этом году отбор произведений для участия в конкурсе осуществлялся в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии.

На конкурс поступило 432 произведения разных жанров из 40 регионов России, а также из 15 стран мира – Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Грузии, Дании, Италии, Казахстана, Македонии, Молдовы, Сербии, США, Украины, Чехии.

С полной программой мероприятий VII Международного славянского литературного форума «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» можно ознакомиться на официальном сайте Форума.

