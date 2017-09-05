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Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки‍

14:59 5.09.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев во время задержания в штаб-квартире «Роснефти» по подозрению в получении взятки заявлял, что в сумке, переданной ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным, находится вино. Об этом говорится в письменных показаниях, зачитанных сегодня прокурором на заседании суда по делу Улюкаева.

В сумке, как следует из оглашенных показаний, вместо алкоголя находились несколько пачек стодолларовых купюр на общую сумму в два миллиона долларов, передает «Интерфакс».

Как сообщил прокурор, банкноты были предварительно обработаны специальным люминесцентным составом. После задержания на руках у Улюкаева и его водителя были обнаружены следы этого состава. Водитель, говорится в материалах дела, дотрагивался только до ручки этой сумки.

Процесс передачи и получения взятки был зафиксирован аудио- и видеосъемкой, сказал прокурор. Аудиозапись, как было объявлено в суде, вел с помощью спецсредств лично Игорем Сечиным.

Также из показаний, зачитанных на суде, следует, что заявление на имя директора ФСБ, в котором говорилось о вымогательстве Улюкаевым взятки, было составлено Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, возглавлявшим в тот момент службу безопасности «Роснефти». Игорь Сечин это заявление подписал, заявил прокурор.

Темы: Расследование преступлений в России, Расследования в России, Министерство экономического развития РФ, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 21:15
Гость: Крутой Александру 1

Вы ещё глупее. Никем не доказано , что он потребовал деньги за свою подпись. Но вы ещё и циничнее, утверждая, что берут все кому дают. Видимо, вы сам такой.
05.09.2017, 19:31
Гость: Пожизненно упырю!

Улюкаев- Соратник Егора Гайдара, был его советником в ельцинском правительстве при проведении экономических реформ 1990-х годов, а затем заместителем в институте Гайдара.
05.09.2017, 18:39
Гость: Александр1

Крутой,вы или наивный или глуп. Берут все кому дают... А Улюкаев потребовал деньги за свое участие(в виде своей подписи) в сделке. И плевать на должность. Сегодня любая государственная должность приносит определенный доход (кроме зарплаты) такова нынешняя действительность.
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