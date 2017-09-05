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После стрельбы в подмосковной школе возбуждено дело о хулиганстве

13:40 5.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет РФ во вторник возбудил дело по статье о хулиганстве после нападения ученика ивантеевской школы на учительницу. Об этом говорится на сайте подмосковного управления ведомства.

При этом в сообщении отмечается, что нападавшему 15 лет. Это означает, что по статье о хулиганстве ему могут предъявить обвинение только по части нападения с применением взрывчатых веществ. Она предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

В российском ведомстве также подтвердили, что нападавший учится в 9 классе. По версии следователей, он выстрелил в учительницу из пневматического оружия, которое пронес в школу под плащом.

Однако в Генпрокуратуре РФ сообщили, что у нападавшего также был кухонный топорик, которым он ударил учительницу. Затем он начал взрывать самодельные петарды.

Пострадавшая учительница получила открытую черепно-мозговую травму. Также пострадали трое учеников, которые выпрыгнули из окна после нападения. Один мальчик получил перелом.

Темы: Расследования в России, Российские школьники, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 19:30
Гость: полухохол

Это "страшное дело",кругом сплошное "хулиганье"(по сути бандиты-гангстеры),что за "бугром",что "унутри"России.Но "схема"реакции на "хулигантство"одна и таже в обоих случаях:пока "не рванет",НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ,НЕ ВИДИТ(не хочет),НЕ ДЕЛАЕТ!Это "кремлевская фишка" от "питерских",с последующими "грозилками" "хулиганам" и отведение оным времени для"возвращения здравого смысла".Вот местные "стрелки" и берут "пример"со "старших товарищей".А мы говорим,мол в Штатах паранойя и шизофрения ,оказывается "далеко ходить не надо",все рядом.Только повторится приходится,"камедь"на всю Рассею-матушку.
05.09.2017, 18:44
Гость: Слава**

Прямым путём к "деомкратии"!А ещё ,чем больше своровал или обманул,тем меньше дают,или вообще выпускают.
05.09.2017, 18:09
Гость: Carlos

Кирпич - самое надёжное оружие :-)... Он, как и топор, осечек не даёт, но, в отличие от кирпича - с топорища не слетает...
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