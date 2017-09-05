Ивантеевский школьник собирался устроить публичный суицид

Ученик девятого класса ивантеевской школы, напавший на педагога, намеревался публично покончить с собой. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, школьник сам признался в этом. Адвокат считает, что произошедшее стало следствием полного невнимания родителей подростка к сыну. «В частности, ни мама, ни папа не реагировали на его какие-то просьбы, не участвовали в решении его проблем. Он полностью ушел в себя», - цитирует юриста агентство.

Инцидент произошел несколько часов назад. Школьник ударил учителя информатики кухонным топориком по голове, а затем устроил стрельбу из пневматического оружия и стал разбрасывать в классе самодельные петарды. Кроме педагога пострадали трое учеников.

Нападавший задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оно передано в центральный аппарат СКР.

