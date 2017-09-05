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Ивантеевский школьник собирался устроить публичный суицид

21:45 5.09.2017
Анатолий Кучерена. Фото Виталия Рагулина с сайта wikipedia.org
Анатолий Кучерена. Фото Виталия Рагулина с сайта wikipedia.org
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Ученик девятого класса ивантеевской школы, напавший на педагога, намеревался публично покончить с собой. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, школьник сам признался в этом. Адвокат считает, что произошедшее стало следствием полного невнимания родителей подростка к сыну. «В частности, ни мама, ни папа не реагировали на его какие-то просьбы, не участвовали в решении его проблем. Он полностью ушел в себя», - цитирует юриста агентство.

Инцидент произошел несколько часов назад. Школьник ударил учителя информатики кухонным топориком по голове, а затем устроил стрельбу из пневматического оружия и стал разбрасывать в классе самодельные петарды. Кроме педагога пострадали трое учеников.

Нападавший задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оно передано в центральный аппарат СКР.
 

Темы: Россия, Московская область, Происшествия, Расследования в России, Российские школьники, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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05.09.2017, 23:10
наконец свершилось

и либералы должны праздновать победу над советским образованием и приходом всего американского в наши школы,а оружие американские школьники тоскают каждый месяц и стреляют кого там увидят,егэ им в этом помогает....можно ли представить пионера с оружием в школе?только в тире или на нвп под руководством и надзором заслуженного в отставке доброго лысого полковника!
05.09.2017, 23:05
Я худею!

В 9 классе я занимался велоспортом и ходил в авиамодельный кружок СЮТ. Ходить с кухонным топориком "на учителя" не было ни желания, ни времени.
Наша любимая "власть" лишила детей всех радостей и достижений социализма.
Теперь начинает пожинать плоды.
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