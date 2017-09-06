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Сооснователь Apple Стив Возняк выступит с лекцией в МГУ

15:39 6.09.2017
Стив Возняк. Фото с сайта wikipedia.org
Стив Возняк. Фото с сайта wikipedia.org
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Соучредитель компании Apple Стив Возняк выступит с открытой лекцией в МГУ им. М.Ломоносова, сообщает «Агентство городских новостей Москва».

Возняк выступит перед студентами в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога, слушатели лекции смогут задать вопросы и обсудить с Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии Big Data и профессии будущего.

Отдельное внимание будет уделено вопросам развития искусственного интеллекта и машинного обучения.

Мероприятие пройдет 7 октября в фундаментальной библиотеке МГУ (Ломоносовский проспект, д.27). Вход на лекцию — свободный.

Всероссийский фестиваль науки пройдет в 80 регионах России в октябре, в его рамках с лекциями выступят Нобелевские лауреаты, лауреаты Государственной премии РФ, российские и зарубежные ученые. В Москве фестиваль пройдетс 6 по 8 октября.

Темы: Apple, Международное сотрудничество в сфере науки, Наука, Наука и практика, Наука и технологии
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 19:49
Гость: Доцент

А зачем? Пусть индусам читает
06.09.2017, 18:11
Гость: ник

теперь понятно откуда академия возняк футурамы и фамилия славянская, пусть гражданство РФ принимает
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