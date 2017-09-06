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За минувшее лето в Москве утонули более 50 человек

15:25 6.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В Москве официально завершился пляжный сезон.

Как пишет «Агентство городских новостей Москва», с начала лета в воде утонули 57 человек, 132 человека спасены, из них 18 детей.

По словам представителей МЧС России по Москве, статистика происшествий на водных объектах в последние годы показывает положительную динамику. В 2017 году количество происшествий оказалось на 23 процента ниже, чем год назад.

Отмечается, что все утонувшие погибли в тех местах, где купание строго запрещено. Более 60 процентов всех происшествий на воде происходит с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии.

Темы: Водоемы, Пляжный отдых, МЧС РФ
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06.09.2017, 20:51
Гость: Время Ч.

Вода пьяных не любит.
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