За минувшее лето в Москве утонули более 50 человек

В Москве официально завершился пляжный сезон.

Как пишет «Агентство городских новостей Москва», с начала лета в воде утонули 57 человек, 132 человека спасены, из них 18 детей.

По словам представителей МЧС России по Москве, статистика происшествий на водных объектах в последние годы показывает положительную динамику. В 2017 году количество происшествий оказалось на 23 процента ниже, чем год назад.

Отмечается, что все утонувшие погибли в тех местах, где купание строго запрещено. Более 60 процентов всех происшествий на воде происходит с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии.