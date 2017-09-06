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Минэнерго планирует запретить лампы накаливания свыше 50Вт

09:47 6.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минэнерго планирует ввести запрет на оборот ламп накаливания мощностью выше 50Вт до конца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики Антона Инюцына.

По его словам, ведомство планирует проработать этот вопрос в ближайшее время. На сегодняшний день ограничения касаются ламп накаливания от 100Вт.

«Закон предусматривает возможность таких ограничений, поэтому мы будем рассматривать, предлагать правительству дальше запрещать такие лампы. Мы рассматриваем возможность ограничить продажу ламп выше 50Вт», - заявил он.

За последние 5 лет доля светодиодных ламп выросла с 2 до 25 процентов рынка. Инюцын отметил, что за последние годы сформировалась достаточная производственная база по выпуску энергосберегающих ламп, что позволило снизить их стоимость. В планах ведомства создать условия, при которых стоимость лампочки составит 1,5 — 2 доллара вместе 3,5 доллара за штуку.

На долю освещения сейчас приходится около 13% годового энергопотребления в РФ.

Темы: Борьба за экономию энергии в России, Электроэнергетика в России, Министерство энергетики РФ
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 14:31
прохожий

Может прямо на лучину перейдем?
06.09.2017, 14:26
Тимофеич

А почему бы не по-отрывать запретилки этим запретителям?
Вроде, объявили рыночную экономику...
Почему бы не предоставить право покупателям решать самим для себя этот вопрос за свои деньги, а производителям - производить то и в тех количествах, что пользуется спросом?
В квартире в комфортных условиях светодиодные лампы - это нормально и выгодно.
Но вот зачем мне сверхэкономичные лампы в подвале и в гараже, где лампа работает от силы 5 минут в сутки? А нежная полупроводниковая электроника этого чуда техники будет издыхать на раз от влажности и перепадов температур. Особенно, в китайском сверхдешёвом исполнении...
06.09.2017, 14:08
писарь

Сначала заставим людей покупать более дорогостоящие ламы ради экономии, потом повысим тарифы, чтобы компенсировать производителям энергии выпадающую прибыль. А крайним как всегда останется рядовой россиянин.
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