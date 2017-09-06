Минэнерго планирует запретить лампы накаливания свыше 50Вт

Минэнерго планирует ввести запрет на оборот ламп накаливания мощностью выше 50Вт до конца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики Антона Инюцына.

По его словам, ведомство планирует проработать этот вопрос в ближайшее время. На сегодняшний день ограничения касаются ламп накаливания от 100Вт.

«Закон предусматривает возможность таких ограничений, поэтому мы будем рассматривать, предлагать правительству дальше запрещать такие лампы. Мы рассматриваем возможность ограничить продажу ламп выше 50Вт», - заявил он.

За последние 5 лет доля светодиодных ламп выросла с 2 до 25 процентов рынка. Инюцын отметил, что за последние годы сформировалась достаточная производственная база по выпуску энергосберегающих ламп, что позволило снизить их стоимость. В планах ведомства создать условия, при которых стоимость лампочки составит 1,5 — 2 доллара вместе 3,5 доллара за штуку.

На долю освещения сейчас приходится около 13% годового энергопотребления в РФ.