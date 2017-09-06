Умер историк, автор проекта «Правда о Катыни» Сергей Стрыгин

31 августа 2017 года на 57-м году жизни от инфаркта скоропостижно скончался Сергей Стрыгин, выдающийся и принципиальный борец за правду, за честь и достоинство СССР и России.

"Сергей известен тем, что на свои, очень небогатые средства основал и вёл сайт «Правда о Катыни» katyn.ru. Мало этого, по доверенности Евгения Джугашвили, внука Сталина, вместе с умершим в 2015 году Леонидом Журой и мною, Стрыгин несколько лет подряд дрался в московских судах за честь и достоинство Сталина. А фактически - за судебное признание факта того, что польских офицеров, похороненных в Катыни, убили немцы в 1941 году, - дрался за то, чтобы очистить Россию от подлой клеветы Катынского дела. И в Тверском суде в этом вопросе мы добились успеха", - пишет на страницах Живого Журнала COLONELCASSAD.

В связи с его смертью надо упомянуть, что в рамках расследования Катынского дела Стрыгин был надёжным товарищем и депутата Виктора Илюхина, тоже расследовавшего Катынское дело и внезапно умершего в 2011 году. А в 2016 году на похоронах Евгения Джугашвили, от имени которого по Катынскому делу велись расследования в судах, сам Сергей посетовал, что как-то быстро и внезапно умирают все, кто с этим делом связан. И вот он умер сам… Умер молодым.

Проклятие России в том, что в СМИ на слуху вечно какой-то человеческий мусор, а не люди, в результате Сергея Эмильевича Стрыгина прекрасно знают и за его работу на благо России ненавидят в Польше, но очень мало знают в самой России, которой он отдал всю свою жизнь без остатка.