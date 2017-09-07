]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве после годичной реставрации открылся памятник Пушкину

10:26 7.09.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru

Столичные власти открыли после реставрации памятник Александру Пушкину, сообщается на сайте правительства Москвы.

Вокруг монумента убрали ограждения и строительне леса и вновь установили ограду из художественных цепей: часть бронзовых гирлянд отлили заново, часть — отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет.

«Памятник Пушкину — один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и место встреч горожан. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой», - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Работы по реставрации памятика Пушкину начались летом 2016 года. Железобетонное основание монумента укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и старых восполнений, трещины запечатали скрепляющим составом. Клумбу по периметру памятника демонтировали, а на ее месте выложили мощение из брусчатки.

Саму бронзовую скульптуру очистили от пылесажевых загрязнений и копоти, удалили поздние поверхностные мастиковки, которые закрывали неровности и дефекты металла. На завершающем этапе реставраторы выполнили локальное химическое патинирование: они нанесли на поверхность специальный состав, схожий по оттенку с натуральной патиной. Это было необходимо, чтобы выровнять цвет, устранить блики и резкие цветовые переходы.

Отмечается, что теперь москвичи и гости столицы увидят памятник в том виде, в котором он впервые предстал перед горожанами 137 лет назад.

Памятник Александру Пушкину был установлен в Москве в 1880 году. За все время его существования, монумент реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный и текущий характер.

Темы: Москва, Искусство и культура, Культура и искусство в России, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 11:06
Гость: полухохол

Здорово,хорошеет Москва,с удовольствием "посещу"Поэта ,который "лиру посвятил ,Народу своему".
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.