В Москве после годичной реставрации открылся памятник Пушкину

Столичные власти открыли после реставрации памятник Александру Пушкину, сообщается на сайте правительства Москвы.

Вокруг монумента убрали ограждения и строительне леса и вновь установили ограду из художественных цепей: часть бронзовых гирлянд отлили заново, часть — отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет.

«Памятник Пушкину — один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и место встреч горожан. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой», - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Работы по реставрации памятика Пушкину начались летом 2016 года. Железобетонное основание монумента укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и старых восполнений, трещины запечатали скрепляющим составом. Клумбу по периметру памятника демонтировали, а на ее месте выложили мощение из брусчатки.

Саму бронзовую скульптуру очистили от пылесажевых загрязнений и копоти, удалили поздние поверхностные мастиковки, которые закрывали неровности и дефекты металла. На завершающем этапе реставраторы выполнили локальное химическое патинирование: они нанесли на поверхность специальный состав, схожий по оттенку с натуральной патиной. Это было необходимо, чтобы выровнять цвет, устранить блики и резкие цветовые переходы.

Отмечается, что теперь москвичи и гости столицы увидят памятник в том виде, в котором он впервые предстал перед горожанами 137 лет назад.

Памятник Александру Пушкину был установлен в Москве в 1880 году. За все время его существования, монумент реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный и текущий характер.