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СК обнародовал видео налета на ТЦ «Кит» в Екатеринбурге

17:10 7.09.2017

Региональный СКР обнародовал видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент налета на ТЦ «Кит» в Екатеринбурге.


Стоп-кадр из видео в YouTube

На записи видно, как около 4 часов в ТЦ врывается с десяток молодых людей в масках и с палками. Они тут же начинают крушить витрины бутиков ТЦ, а также нападают на охранников, попытавшихся воспрепятствовать их беспределу. На охранников налетчики нападают с палками и кулаками, в результате сотрудники охраны вынуждены спасаться бегством.

Кроме того, на видео запечатлено, как молодые люди забегают в один из бутиков, а затем выбегают оттуда с мешками и скрываются.

Напомним, как сообщалось ранее, инцидент произошел 7 сентября. 13 молодых людей - граждане среднеазиатских республик, среди которых двое несовершеннолетних ворвались в ТЦ, разбили витрины в бутиках «Связной» и «Билайн», избили охрану и похитили сотовые телефоны. Семеро их них были задержаны практически сразу по «горячим следам».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Темы: Расследование преступлений в России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 20:28
а что

он должен был героически броситься на банду один с голыми руками?
07.09.2017, 19:16
кувалда

На этом видео больше всего поражает голос за кадром. Сидит такой чувачек, и спокойненько снимает на телефон для ютуба шмон ТЦ, лениво переговаривается по телефону, пока банда умалишенных с палками, его коллег гоняет.
07.09.2017, 19:02
Александр13

До каких пор этих животных будут пускать в страну.
Путин АУУУУ...
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