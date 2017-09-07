СК обнародовал видео налета на ТЦ «Кит» в Екатеринбурге

Региональный СКР обнародовал видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент налета на ТЦ «Кит» в Екатеринбурге.



Стоп-кадр из видео в YouTube

На записи видно, как около 4 часов в ТЦ врывается с десяток молодых людей в масках и с палками. Они тут же начинают крушить витрины бутиков ТЦ, а также нападают на охранников, попытавшихся воспрепятствовать их беспределу. На охранников налетчики нападают с палками и кулаками, в результате сотрудники охраны вынуждены спасаться бегством.

Кроме того, на видео запечатлено, как молодые люди забегают в один из бутиков, а затем выбегают оттуда с мешками и скрываются.

Напомним, как сообщалось ранее, инцидент произошел 7 сентября. 13 молодых людей - граждане среднеазиатских республик, среди которых двое несовершеннолетних ворвались в ТЦ, разбили витрины в бутиках «Связной» и «Билайн», избили охрану и похитили сотовые телефоны. Семеро их них были задержаны практически сразу по «горячим следам».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».