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Минстрой планирует сократить отключение горячей воды до 2 дней

09:44 7.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить срок отключения горячей воды до двух — трех дней, сообщает ТАСС.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, в первую очередь ведомство собирается нормативно урегулировать снижение срока отключения горячего водоснабжения в два раза, с 14 до 7 дней к 2020 году. «Мы хотим, чтобы срок семь дней был официально закреплен по всей России», - заявил он. За неисполнение данного норматива предполагается ввести штрафные санкции.

Следующим этапом станет сокращение сроков отключения горячей воды до минимума. К 2022-2025 годам планируется сократить сроки до двух — трех дней. Также ведомство собирается попробовать вообще не отключать горячую воду во время профилактических работ.

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Россия
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