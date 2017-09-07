Минстрой планирует сократить отключение горячей воды до 2 дней

Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить срок отключения горячей воды до двух — трех дней, сообщает ТАСС.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, в первую очередь ведомство собирается нормативно урегулировать снижение срока отключения горячего водоснабжения в два раза, с 14 до 7 дней к 2020 году. «Мы хотим, чтобы срок семь дней был официально закреплен по всей России», - заявил он. За неисполнение данного норматива предполагается ввести штрафные санкции.

Следующим этапом станет сокращение сроков отключения горячей воды до минимума. К 2022-2025 годам планируется сократить сроки до двух — трех дней. Также ведомство собирается попробовать вообще не отключать горячую воду во время профилактических работ.