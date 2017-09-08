Компания Coca-Cola снизит содержание сахара в своей продукции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Coca-Cola НВС Россия Стефаноса Вафеидиса.

По его словам, компания планирует увеличить выпуск низкокалорийных продуктов, таких как Coca-Cola Zero. Кроме того будут внесены соответствующие изменения в рецептуру других продуктов с целью снижения количества сахара.

Компания заявила о своей готовности сотрудничать со всеми компетентными органами. Представители Coca-Cola выступают против введения в РФ акциза на газированные напитки. Вафеидис считает, что любые налоги «являются препятствием к сверхпотреблению». Введение акциза приведет к падению объемов продаж, и соответственно, падение в доле НДС.

В пятницу Coca-Cola ввела в эксплуатацию на своем заводе в Новосибирске две производственные линии и новый склад сырья. Асептическая и соковая линии будут выпускать холодные чаи Nestea и соки Rich. Всего на предприятии функционируют пять производственных линий, которые выпускают более 50 видов продукции под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Bonaqua, Schweppes, «Добрый», «Моя Семья».