]]> ]]>
Главная В России Новости

Власти России ужесточат правила закупки иностранных судов и самолетов

10:50 8.09.2017
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Материалы по теме:

С 1 января 2018 года в России будет действовать новый режим, который устанавливает исключительное право правительства России регулировать заказы свыше определенных сумм по приобретению авиа- и морской техники в рамках импортозамещения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Соответствующий закон был принят в конце августа текущего года. В документе прописано исключительное право правительства, в частности комиссии по импортозамещению, регулировать вопросы, связанные с приобретением такого рода техники.

По словам Рогозина, комиссия будет регулировать все заказы свыше определенных сумм. «Например, для авиации это не более 1 млрд. рублей, если дороже, то этот вопрос должен быть согласован с правительством. По морской технике — до 2 млрд. рублей, по вертолетам — 400 млн. рублей», - отметил он.

Рогозин добавил, что этот процесс будет касаться всех государственных компаний и компаний с госучастием, а также «дочек» госкомпаний, в случае, еслии доля государства превышает 50%.

Темы: импортозамещение, Дмитрий Рогозин, Экспорт и импорт в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.09.2017, 12:26
SL

Болтовня и не более. В стране уничтожено производство, рабочий класс и инженерия. Да я лучше 10 раз выучусь на юриста, чем работать токарем за 12-15 тыс и кормить мАсковскую офисную простихвостку, умеющую только пилочкой скрести по ногтям и получать все северные надбавки и миллионную зарплату.
08.09.2017, 12:18
Skeptik

Патриоты окончательно убьют производство!
Они же не умеют ничего, кроме воровства
Во времена кавквзского вора в законе Кобы
в 30-х заводы строили американцы
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.