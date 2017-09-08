Власти России ужесточат правила закупки иностранных судов и самолетов

С 1 января 2018 года в России будет действовать новый режим, который устанавливает исключительное право правительства России регулировать заказы свыше определенных сумм по приобретению авиа- и морской техники в рамках импортозамещения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Соответствующий закон был принят в конце августа текущего года. В документе прописано исключительное право правительства, в частности комиссии по импортозамещению, регулировать вопросы, связанные с приобретением такого рода техники.

По словам Рогозина, комиссия будет регулировать все заказы свыше определенных сумм. «Например, для авиации это не более 1 млрд. рублей, если дороже, то этот вопрос должен быть согласован с правительством. По морской технике — до 2 млрд. рублей, по вертолетам — 400 млн. рублей», - отметил он.

Рогозин добавил, что этот процесс будет касаться всех государственных компаний и компаний с госучастием, а также «дочек» госкомпаний, в случае, еслии доля государства превышает 50%.