В Госдуме РФ предложили создать курсы выживания

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Иван Сухарев в пятницу, 8 сентября, предложил создать курсы выживания в случае стихийных бедствий, передает RT.

Он подготовил запрос на имя главы МЧС Владимира Пучкова, в котором призвал рассмотреть возможность учреждения специализированных центров или учебных заведений, направленных на обязательную подготовку граждан к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

«В последние несколько месяцев россияне столкнулись с повышенной непредсказуемостью природно-климатических явлений в ряде регионов Российской Федерации. В 2017 году наблюдается чрезвычайно дождливое и холодное лето, которое сопровождается смерчами, ураганами, и иными природными явлениями, унесшими уже несколько десятков, а то и сотен жизней наших сограждан», — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что около 85 процентов граждан России отмечают серьезные изменения в климате Земли.