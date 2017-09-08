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В Госдуме РФ предложили создать курсы выживания

14:19 8.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Иван Сухарев в пятницу, 8 сентября, предложил создать курсы выживания в случае стихийных бедствий, передает RT.

Он подготовил запрос на имя главы МЧС Владимира Пучкова, в котором призвал рассмотреть возможность учреждения специализированных центров или учебных заведений, направленных на обязательную подготовку граждан к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

«В последние несколько месяцев россияне столкнулись с повышенной непредсказуемостью природно-климатических явлений в ряде регионов Российской Федерации. В 2017 году наблюдается чрезвычайно дождливое и холодное лето, которое сопровождается смерчами, ураганами, и иными природными явлениями, унесшими уже несколько десятков, а то и сотен жизней наших сограждан», — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что около 85 процентов граждан России отмечают серьезные изменения в климате Земли.

Темы: Погода и природные изменения в мире, Погода и природные изменения в России, Угрожающие погодные условия и их прогноз, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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09.09.2017, 00:08
иван

будет еще чудо выживания в 90е выживали так что потеряли 10млн человек в РФии а теперь будет выживание и последующая в 2018 перпись населения так сказать подвести итоги выживания земли то надо освобождать договоров на их освоение столько подписали и уже Япония присягнула на верность РФии острова отойдут тогда за о. Сахалин возьмутся и клятва будет еще более мощной на вечные времена а скоро и Монголия и Южная Корея подтянуться в клятве присягнут РФии а о Таджикистане и говорить нечего уже заполонили так что куда не кинь взгляд всюду клятвеннопреданные узбеки и таджики
08.09.2017, 20:50
Петров И

Это они таким образом подвели итоги своей деятельности.
08.09.2017, 20:12
Гость

"85 процентов граждан России отмечают серьезные изменения в климате Земли" - это мне больше напоминает ситуацию, когда стрелка компаса начинает "прыгать". Так и здесь - к примеру, температура может быть 35 градусов, через пару часов - 15 - это как-то слишком сильные отклонения. К тому же времена гола фактически "размылись" - пол-года - холод, пол-года - тепло, причем смена происходить достаточно резко - сегодня - "лето", завтра уже - "зима". Но дело в том, что сама по себе стрелка компаса не может прыгать - обязательно должно быть воздействие извне. Тоже самое здесь - не могут так резко "прыгать" все показатели без воздействия извне. По логике вещей дальше должны начаться землетрясения и извержения вулканов, и если это произойдет, значит Нибиру действительно существует, и она близко. Вообщем, похоже нас готовят к Апокалипсису...
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