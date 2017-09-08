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Песков оценил план Порошенко о миротворцах в Донбассе

09:25 8.09.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Сюжет: Противостояние на Украине

Миротворцы на линии соприкосновения в Донбассе могут размещаться с согласия этих сторон. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя план украинского лидера Петра Порошенко по миротворцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

«Это, наверно, основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, и от которой было бы нелогично абстрагироваться. Это первое, изначальное условие размещения любых миротворцев»,— сказал Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта». По его словам, Россия не является стороной этого конфликта, и ситуация на юго-востоке Украины должна обсуждаться между Киевом и властями ЛНР и ДНР.

Накануне Петр Порошенко на ежегодном выступлении в Верховной раде заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс может помочь урегулировать конфликт. При этом предложение России о размещении миротворческого контингента на линии разграничения для охраны членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинский лидер назвал "странным".

Позиция украинских властей заключается в том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и работать на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией. От обсуждения формата работы миротворцев с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона также отказывается. Вместе с тем, Киев готов рассматривать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации в Совбезе ООН.

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 11:59
Гость: сторож Аполинарий

Это, наверно, основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, и от которой было бы нелогично абстрагироваться.
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Дык ето ... ага , как бы невыпупонивался кондитер абстрагироватся немоги.
08.09.2017, 11:59
Гость: Юляша

О миссии Мироторцев на территории ДНР будем решать МЫ, Хозяева и Жители той территории,а не какие-то бандиты из Куева.Или хряк параша.
08.09.2017, 11:45
Гость: ???

Миротворцы Пете не нужны, они будут мешать ему развязать новую бойню в Донбассе.
Потому и такая истерика на предложение России.
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