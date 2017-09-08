Песков оценил план Порошенко о миротворцах в Донбассе

Миротворцы на линии соприкосновения в Донбассе могут размещаться с согласия этих сторон. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя план украинского лидера Петра Порошенко по миротворцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

«Это, наверно, основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, и от которой было бы нелогично абстрагироваться. Это первое, изначальное условие размещения любых миротворцев»,— сказал Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта». По его словам, Россия не является стороной этого конфликта, и ситуация на юго-востоке Украины должна обсуждаться между Киевом и властями ЛНР и ДНР.

Накануне Петр Порошенко на ежегодном выступлении в Верховной раде заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс может помочь урегулировать конфликт. При этом предложение России о размещении миротворческого контингента на линии разграничения для охраны членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинский лидер назвал "странным".

Позиция украинских властей заключается в том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и работать на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией. От обсуждения формата работы миротворцев с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона также отказывается. Вместе с тем, Киев готов рассматривать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации в Совбезе ООН.