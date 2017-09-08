Рогозин прокомментировал желание Израиля и Сирии купить «Терминаторов»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удивился позднему интересу Сирии и Израиля к российским боевым машинам «Терминатор» и подчеркнул уникальность этого вида бронетехники.

«Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор» были презентованы на полигоне Алабино в ходе форума «Армия-2017». Возможности машин продемонстрировали гостям форума и иностранным военным в темное и светлое время суток.

Российские «Терминаторы» по многим параметрам не имеют аналогов в мире, они вооружены спаренным пулеметом, сверхзвуковыми управляемыми ракетами, автоматическими гранатометами и автоматическими пушками с дальностью до 4 км и боекомплектом на 850 снарядов.

БМПТ способны атаковать до четырех целей одновременно, в том числе низколетящие самолеты и вертолеты.Таким образом, этот тип машин способен в будущем заменить пехотное сопровождение танков в бою. «Терминаторы» могут обеспечить обнаружение и уничтожение целей, способных представлять угрозу для бронетехники

Помимо боевых машин, прозвище «Терминатор» носит транспортное-штурмовой вертолет МИ-8АМТШ, одна из модификаций всемирно известного Ми-8.

Ранее начальник главного управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что Израиль и Сирия одновременно проявили интерес к покупке «Терминаторов». Также он рассказал, что к 2020 году Россия планирует утилизировать 4 тыс. единицы бронетанковой техники.

Накануне стало известно, что объединенная система противовоздушной обороны (ПВО) СНГ готова к защите воздушных рубежей стран — членов содружества.