В Москве появится первый транспортно-пересадочный узел

В Москве появится первый крупный транспортно-пересадочный узел, сообщается на официальном сайте правительства столицы.

Транспортно-пересадочный узел появится на Славянской площади, у северного вестибюля станции метро «Китай-город».

«Вместро парковки сделают пять крытых площадок для остановки общественного тронспорта. Их оборудуют электронными табло с информацией о времени прибытия транспорта, навигационными картами и схемами маршрутов, втоматами по продаже билетов и пополнению карты «Тройка», USB-зарядками», - говорится в сообщении.

Власти ожидают, что благодаря этому нововведению пассаржиропоток через Славянскую площадь вырастет со 130 тысяч до 200 тысяч человек в сутки. Новые маршруты позволят добраться в любую точку центра Москвы за 20 минут.

Всего от Славянской площади будет курсировать 11 дневных и 7 ночных маршрутов наземного транспорта. Также там расположится велопрокат, а через саму площадь пройдет пешеходный маршрут до Московского Кремля и парка «Зарядье».