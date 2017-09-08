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В Москве появится первый транспортно-пересадочный узел

09:50 8.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве появится первый крупный транспортно-пересадочный узел, сообщается на официальном сайте правительства столицы.

Транспортно-пересадочный узел появится на Славянской площади, у северного вестибюля станции метро «Китай-город».

«Вместро парковки сделают пять крытых площадок для остановки общественного тронспорта. Их оборудуют электронными табло с информацией о времени прибытия транспорта, навигационными картами и схемами маршрутов, втоматами по продаже билетов и пополнению карты «Тройка», USB-зарядками», - говорится в сообщении.

Власти ожидают, что благодаря этому нововведению пассаржиропоток через Славянскую площадь вырастет со 130 тысяч до 200 тысяч человек в сутки. Новые маршруты позволят добраться в любую точку центра Москвы за 20 минут.

Всего от Славянской площади будет курсировать 11 дневных и 7 ночных маршрутов наземного транспорта. Также там расположится велопрокат, а через саму площадь пройдет пешеходный маршрут до Московского Кремля и парка «Зарядье». 

Темы: Москва, Общественный транспорт в России, Транспорт
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 11:07
Гость: SL

Чего только не придумаешь, чтоб отмыть бабло и обожрать россиян?
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