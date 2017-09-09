Севастополь дополнительно получит из резервного фонда Президента 800 миллионов на дороги

Ежегодно правительство Севастополя намерено ремонтировать 60 км дорожного полотна

Как стало известно сегодня, Владимир Путин распорядился выделить Севастополю дополнительно 800 миллионов рублей на ремонт дорог до конца 2017 года. Средства будут направлены из резервного фонда президента. Такое решение было принято по итогам рабочего визита в Севастополь, который состоялся 18 августа. Как уже сообщалось, в ходе встречи с президентом глава Севастополя Дмитрий Овсянников доложил о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города, в том числе и планы по дорожному строительству до 2020 года.

Ежегодно правительство Севастополя намерено ремонтировать 60 км дорожного полотна, в среднем 15 км будут подлежать капитальному ремонту. Всего до 2020 года в нормативное состояние будут приведены порядка 250 км дорог Севастополя. Сейчас только 46% дорог города соответствуют требованиям ГОСТа.

Всего в 2017 году на эти работы было выделено 1,6 млрд руб. Дополнительные 800 млн. руб. позволят отремонтировать на 50% больше дорог от запланированного объема. По поручению Дмитрия Овсянникова уже сегодня в правительстве Севастополя пройдет совещание с участием департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и дорожно-строительных организаций. Будет определен перечень участков дорог, которые отремонтируют дополнительно. «Решение Президента даст дополнительный импульс нашей работе. Мы нарастим темпы дорожного ремонта. Выделенные средства будут направлены на те участки дорог, по которым получено наибольшее количество нареканий горожан. Уже до конца года севастопольцы ощутят улучшение качества дорожной инфраструктуры. Эта работа будет продолжена», – сказал Дмитрий Овсянников.