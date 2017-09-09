]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны раскрыло потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

10:22 9.09.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министерство обороны России в связи с 55-летием со дня доставки советских баллистических ракет на Кубу обнародовало данные о потерях среди граждан СССР на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса и в последующий период.

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", - приводит данные из сообщения департамента информации военного ведомства "Интерфакс".

9 сентября 1962 года в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, позднее были доставлены ядерные боезаряды к ним.

"Проведенная в июне - октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу", - подчеркивают в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, на Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 ракет (24 единицы Р-12 и 16 - Р-14).

По итогам операции "Анадырь" указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 года "за образцовое выполнение специального задания правительства" 1 тыс. 1 военнослужащий был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек - орденом Ленина, 38 - орденом Красного Знамени, 591 - орденом Красной Звезды, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Темы: Россия, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.09.2017, 16:15
Шурик

Для тех у кого свербит в одном месте. Посмотри из за кого начинались перечисленные вами конфликты.
09.09.2017, 15:53
Зоя

А давайте всё измерять черепами в пирамиде Хеопса!
Вопрос -Сколько пирамид Хеопса отправил на тот свет режим предводителя стерхов, учитывая, что при нем российское население сокращается примерно на один миллион в год, а он у власти уже 18 лет?
09.09.2017, 15:46
O.

А что, очень интересно? Прямо жить нет мочи без этой информации?
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.