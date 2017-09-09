МВД РФ предложило ужесточить наказание за подделку документов

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предполагающие ужесточение наказания за изготовление, сбыт и хранение поддельных документов, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, за подделку паспорта гражданина или удостоверения в целях его использования либо сбыт таких документов предполагается наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Также предлагается введсти наказание до одного года заключения в колонии за хранение в целях использования или сбыта поддельных документов и их использование.

На сегодняшний день изготовление и сбыт поддельных документов карается лишением свободы сроком до двух лет, а за хранение — арест на полгода, либо наказание, не связанное с лишением свободы. По данным полиции, количество преступлений, связанных с подделкой документов, остается стабильно высоким. В 2016 году было зарегистрировано 33,7 тысяч подобных преступлений.

Также МВД предложили признать незаконным предпринимательство, осуществляемое без аккредитации в случаях, когда такая аккредитация обязательна.

«В настоящее время получила широкое распространение практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов, протоколов соответствия не имеющим аккредитации лицами, которые не проводят необходимых испытаний и исследований продукции», - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению ведомства, данная ситуация «не только негативно отражается на качестве продукции, но и отрицательно влияет на импортозамещение, поскольку недобросовестные товаропроизводители, приобретая импортную продукцию, вносят изменения в ее упаковку и техническую документацию, а впоследствии получают сертификаты соответствия как на продукцию, произведенную в РФ».