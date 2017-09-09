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МВД РФ предложило ужесточить наказание за подделку документов

17:17 9.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство внутренних дел РФ подготовило проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предполагающие ужесточение наказания за изготовление, сбыт и хранение поддельных документов, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, за подделку паспорта гражданина или удостоверения в целях его использования либо сбыт таких документов предполагается наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Также предлагается введсти наказание до одного года заключения в колонии за хранение в целях использования или сбыта поддельных документов и их использование.

На сегодняшний день изготовление и сбыт поддельных документов карается лишением свободы сроком до двух лет, а за хранение — арест на полгода, либо наказание, не связанное с лишением свободы. По данным полиции, количество преступлений, связанных с подделкой документов, остается стабильно высоким. В 2016 году было зарегистрировано 33,7 тысяч подобных преступлений.

Также МВД предложили признать незаконным предпринимательство, осуществляемое без аккредитации в случаях, когда такая аккредитация обязательна.

«В настоящее время получила широкое распространение практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов, протоколов соответствия не имеющим аккредитации лицами, которые не проводят необходимых испытаний и исследований продукции», - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению ведомства, данная ситуация «не только негативно отражается на качестве продукции, но и отрицательно влияет на импортозамещение, поскольку недобросовестные товаропроизводители, приобретая импортную продукцию, вносят изменения в ее упаковку и техническую документацию, а впоследствии получают сертификаты соответствия как на продукцию, произведенную в РФ».

Темы: Россия, МВД России
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Комментарии читателей
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09.09.2017, 22:34
Патриот Золотой Федерации

Должен платить. Это Закон и Порядок. А такая постановка вопроса "за что" это и есть измена нашей великой многонациональной державе.
09.09.2017, 21:47
Анатолий

1. Нет такого понятия "протокол соответствия". Есть "протокол испытаний". Можно сказать "сертификат", но в терминологии подтверждения соответствия используется именно "сертификат соответствия".
2. Ни испытательной лаборатории, ни органу по сертификации невозможно работать без аккредитации. Тем более что база сертификатов и деклараций соответствия прозрачна и общедоступна.
3. Чтобы изготовить фальшивый протокол испытаний совершенно не нужна аккредитация.
4. Липовые протоколы испытаний и прочие документы в массовом порядке штампуют именно аккредитованные организации. Почему не несут ответственности их руководители - вот вопрос и к МВД и к Росаккредитации и к Росстандарту.
5. МВД как-то поздно проснулось. Сколько уже лет множество предприятий ввозят китайскую продукцию, вносят, к примеру, изменения в упаковку, и сертифицируют ее как отечественную.
6. И вообще, учитывая п.1 и п.2, фраза из "пояснительной записки" похожа на фейк, или придумана автором статьи
09.09.2017, 21:28
SL

А сколько пожненных сроков, надо давать за измену Родине и конституци самим подонкам в погонах? Мирную демонстацию Краснодарских фермеров, эти дармоды, встретили с гранатометами. Правоэкстримистский лозунг бородатых убийц и насильников, которые призыали резать и убивать, остался незамеченным. Я за что должен платить МВДшно фашистско криминальной структуре налоги?
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