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Сечин назвал «кретинизмом» обнародование его разговора с Улюкаевым

10:19 9.09.2017
Фото с сайта peoples.ru
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал «Коммерсанту»  недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономики Алексеем Улюкаевым.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну»,— заявил господин Сечин.

Он отметил, что в беседе «ничего такого не сказал», но там «есть то, что не относится лично» к нему. «И поэтому тоже я так жестко накануне высказался, когда меня журналисты попросили прокомментировать показания Улюкаева. Процесс, конечно, должен был быть закрытым»,— отметил Игорь Сечин.

С подробными разъяснениями, что же имел в виду Сечин, выступил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В первую очередь он подчеркнул, что полностью согласен с характеристикой, которую дал ситуации его руководитель. Во-вторых, он отметил, что под «гостайной» Сечин имел в виду сведения деликатного характера, которые относились лично к нему, сообщает телеканал «Царьград».

Леонтьев подчеркнул, что не уверен, насколько с юридической точки зрения можно считать разглашенные сведения гостайной. Тем не менее он отметил, что обнародование материалов, не относящихся напрямую к делу, но затрагивающих конфиденциальные сведения о частном лице, явно имеют место, и это неприемлемо.

Расшифровка беседы экс-министра с главой «Роснефти» перед задержанием 14 ноября была зачитана в суде 5 сентября. Как следует из расшифровки, Игорь Сечин передал своему собеседнику «весь объем» предполагаемой взятки в размере $2 млн, а также корзинку с «колбасой». Алексей Улюкаев настаивает, что в его закрытой на замок сумке было «подаренное другом» вино.

Темы: Россия, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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09.09.2017, 17:18
Гость: Бобориха

Даже, если не принимать во внимание эти 2 миллиона $, считая что это подстава, то откуда взялось другое движимое и недвижимое имущество и счета на круглые суммы господина Улюкаева, которые на зарплату не заработаешь? Как это можно достойно обьяснить, а??
09.09.2017, 16:57
Гость: Крутой

Дело развалилось. Улюкаев не прикасался к деньгам и вполне мог не знать, что вместо вина ему подсунули доллары.
09.09.2017, 13:54
Гость: Бтр

Мило и смешно конечно, как матерое жульё подставило "мелкого" жулика, хоть и в ранге госминистра.
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