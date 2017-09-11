Захарова назвала заявление Меркель о Крыме «железобетонным аргументом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила канцлеру Германии Ангеле Меркель на сравнение воссоединения Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

«Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что "объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого", местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», – написала Захарова в своем Facebook.

Представитель МИД также подчеркнула, что заявление Меркель является дополнительным "железобетонным" аргументом, "чётко указывающим на историческую справедливость случившегося".

В воскресенье Ангела Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine заявила: «Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение под лозунгом «Германия поделена, тут ничего не изменить».