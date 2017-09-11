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Захарова назвала заявление Меркель о Крыме «железобетонным аргументом»

11:38 11.09.2017
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила канцлеру Германии Ангеле Меркель на сравнение воссоединения Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

«Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что "объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого", местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», – написала Захарова в своем Facebook.

Представитель МИД также подчеркнула, что заявление Меркель является дополнительным "железобетонным" аргументом, "чётко указывающим на историческую справедливость случившегося".

В воскресенье Ангела Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine заявила: «Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение под лозунгом «Германия поделена, тут ничего не изменить».

Темы: Ангела Меркель, Германия, Крым, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 14:39
Бтр

Ваша машка всего лишь базарный пустобрех, а меркель управляет государством, и как бы там ни было , уровень там несопоставимо выше чем здесь.
11.09.2017, 13:58
12-й

Именно Меркель была тем локомотивом, который снес Януковича. Германия активнейшим образом участвовала в событиях по свержению правительства Азарова и президента Украины.
Только Меркель сильно просчиталась, но признать новую реальность духу не хватает.
11.09.2017, 13:44
Крутой

Ничего невозможно понять не из высказываний Меркель, не из комментариев Захаровой. Все они говорят на непонятном птичьем языке. Если Меркель так сказала, как тут написано, так это ведь хорошо для нас, т.е. она поддерживает воссоединений Крыма с Россией также как объединение Германии. Если же это не так, то Меркель разве против объединения двух Германий? То, что шипели на Лаврова, для Захаровой существенно, а для нас, не служащих в МИДе это не имеет никакого значения, кто на кого шипит и надо ли нам теперь шипеть на Меркель, что она позволила сравнение двух объединений. А что в этом неправильного со стороны Меркель? Хоть убейте, не могу понять нашу Захарову. По-моему , у неё ветер в голове.
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