Ущерб от ливня в Уфе составил более 40 млн рублей

Аномальный ливень причинил столице Башкортостана материальный ущерб на сумму в 41,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

К самым значительным статьям расходов относятся восстановление дорожного покрытия и ремонт трамвайных путей – более 14,7 миллионов и примерно 12 миллионов рублей соответственно.

Стихия нанесла удар по Уфе 4 сентября. За два часа в городе выпало более двух месячных норм осадков. Вода затопила дороги, здания и железнодорожные пути. В течение всей прошлой недели коммунальные службы занимались устранением последствий ливня.

На одной из улиц Уфы был найден труп мужчины. Предполагается, что он мог стать жертвой непогоды.

