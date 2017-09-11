Аваков призвал Саакашвили пройти оформление на госгранице

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пройти оформление на госгранице Украины, а всех участников "прорыва" – дать показания в полиции, написал он в своем Facebook.

«Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы», — написал Аваков.

По словам министра, будут установлены и подвергнуты наказанию все участники «прорыва» и нападения на пограничников и полицейских. Госпогранслужба, полиция и миграционная служба проведут необходимые законные процессуальные действия вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей, подчеркнул Аваков.

Днем ранее Саакашвили, лишенный в июле украинского гражданства указом президента Украины Петра Порошенко, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление украинских пограничников и буквально ворвался на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини". По словам Авакова, он запретил пограничникам применять оружие и силовое воздействие, чтобы максимально "вывести военнослужащих из политического процесса".