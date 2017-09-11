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Аваков призвал Саакашвили пройти оформление на госгранице

13:39 11.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пройти оформление на госгранице Украины, а всех участников "прорыва" – дать показания в полиции, написал он в своем Facebook.

«Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы», — написал Аваков.

По словам министра, будут установлены и подвергнуты наказанию все участники «прорыва» и нападения на пограничников и полицейских. Госпогранслужба, полиция и миграционная служба проведут необходимые законные процессуальные действия вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей, подчеркнул Аваков.

Днем ранее Саакашвили, лишенный в июле украинского гражданства указом президента Украины Петра Порошенко, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление украинских пограничников и буквально ворвался на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини". По словам Авакова, он запретил пограничникам применять оружие и силовое воздействие, чтобы максимально "вывести военнослужащих из политического процесса".

Темы: Украина, Михаил Саакашвили, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 21:48
Carlos

Однозначно... Янукович скулил практически то же самое...
11.09.2017, 21:24
патриоту укаины

украину никто и никогда не поставит на колени,она как валялась в луже,так и будет валяться!
11.09.2017, 20:43
Карл

Ему сейчас самое время сходить в аптеку и прикупить вазелин.
Это я мягко выражаюсь.
На Украине сейчас своих делков хватает, а иностранцы, пытающиеся диктовать свои условия без всяких оснований - Беркут не нужен, надо просто арестовать и выдать Грузии. Пусть свои со своими сначала разберутся.
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