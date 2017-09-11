Эдуард Лимонов: Дохлые выборы

Что показало голосование в минувшее воскресенье? Сказать, что явка была низкой, — это ничего не сказать

Где-то часов после 16-ти объявили, что по состоянию на 15 часов явка была в среднем по России — 8,5%. Участки открылись в 08 утра, следовательно, за семь часов проголосовали эти несчастные восемь с половиной процентов от зарегистрированных избирателей.

До закрытия участков в 20 часов оставались ещё пять часов, следовательно, могли прийти ещё процентов шесть в лучшем случае. Что приблизительно 14,5%. Я посмотрел прогнозы Центризбиркома по явке. Они тоже предрекают от 14 до 15%.

Это очень мало. Это свидетельствует о том, что избиратель в массе своей «положил на выборы» (народное выражение).

Правда, вот Пётр Толстой выскочил и успокаивает: «Сегодняшняя явка в субъектах федерации совершенно нормальная для любой демократической страны. Её можно сравнить с показателями региональных выборов во Франции, в Британии…».

Спасибо, Пётр Толстой, утешил. Когда у нас в стране будет свыше двух миллионов заключённых, мы станем утешаться тем, что в демократической Америке свыше двух миллионов заключённых.

После 20-ти часов я стал смотреть трансляцию из Центризбиркома. Там в центре стола, как блондинистый батька Махно, сидела госпожа председатель Памфилова и мрачно острила по поводу результатов. Все дружно обрушились почему-то на результаты по Алтаю (я так и не понял, по Алтайскому краю или республике Алтай). На основании того, что там 32% избирателей проголосовали на дому, Алтай решили проверить.

Далее я обратился, простите, к подвигам Мишико Саакашвили на польско-украинской границе, поскольку там было интереснее.

Утром по радио мне сказали, что во всех 16 регионах, где избирали губернаторов, победили кандидаты «Единой России». Новость не заставила меня рыдать.

Ну чего губернатор? Губернатор в РФ не самостоятелен, а если проявит себя самостоятельным, то будет немедленно смещён. Самостоятельных губернаторов, насколько мне известно, нет ни в одной стране мира. Все страны мира жёстко централизованы. Те, которые не централизованы, как правило, распадаются, и очень быстро.

Илья Яшин, это я узнал из интернета, утверждает что кандидаты от его «Солидарности» в Красносельском районе Москвы получили 7 мандатов, и только 3 мандата получила «Единая Россия». В избирательной комиссии эту информацию не подтвердили.

Однако предположим, что информация соответствует действительности.

Основываясь на том, что за пару дней до выборов в радиоэфире я услыхал информацию, что на этих выборах многие бизнесмены «высшего звена — новые люди, которым не безразлична судьба России и критически настроенные по отношению к власти» будут принимать в них участие, я, удивившись, решил, что таким образом Навальный готовит для себя впрок нужное ему количество в 110 муниципальных депутатов, чтобы выдвинули его в кандидаты в мэры Москвы. (Ну, или ещё куда)

И вот потому, когда я узнал о Чуде в Красносельском районе Москвы, я подумал, что хитрый Яшин, оставшись без вождя Немцова, придёт к Навальному и скажет: вот у меня семь муниципальных голосов, Алексей Анатольевич, — принимайте! И Навальный, улыбнувшись, назначит Яшина своим помощником.

Может, будет так, а может, и не так. А может, ЦИК посчитает получше и решит, что нет семи мандатов.

А может, возьмут и примут быстренько какой-то новейший заковыристый закон, при котором на фиг будут не нужны при выдвижении кандидата муниципальные депутаты, а будут, например, важны директора городских свалок, а?

Охватывая взглядом нашу политическую действительность, могу констатировать, что выборы совсем потеряли значение.

Мнение граждан не потеряло значения, нет, но мнение граждан высказывается ими не через церемонию выборов, а в виде молвы. Такого многоголосого мнения, гудения такого, зависящего от количества слёз, пролитых у телевизора, глядя на церемонию принятия Крыма в состав России.

Я не иронизирую, я сам слезу уронил.

А мнение создаётся поступками власти, поскольку её поступки у нас на виду. Скажем, зачем выборы и губернаторские, и муниципальные, если уже сердца народные выиграл «КрымНаш», а те сердца, которые не выиграл «КрымНаш», довершают выигрывать наши ВКС в Сирии.

«КрымНаш» и «ВКС в Сирии» — это уже состоявшийся выбор, а идти на скучнейшие избиручастки гражданам на кой же ляд? Да и времени не особо много.

Никакого резона нет.

Если раньше оппозиция могла сообщить гражданам, что идти на выборы, чтобы соревноваться с «жуликами и ворами» (терминология оппозиционеров), нет смысла, то сегодня нет смысла идти на выборы когда уже ясно, что выиграла власть, — своим «КрымНашем» и ВКС в Сирии.

Опять-таки, конечно, и «КрымНаш», и ВКС в Сирии — это не только власть устроила, но и мы участвовали, наши военные, часть народа, но тогда зачем идти на выборы, чтобы проголосовать за самих себя?

Получается, что власть неизгоняема?

Ну да, в данный момент так и получается.

Временно, пока победы, власть всё выиграет. А как будут поражения, вот тут уже не факт, не факт, не факт…