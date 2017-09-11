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Саратовский губернатор уволился в связи с нарушениями на выборах

18:45 11.09.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Губернатор Саратовской области Валерий Сараев подал в отставку из-за нарушений, зафиксированных в Единый день голосования.

По словам врио главы области Валерия Радаева, Сараев считает себя частично виноватым в произошедшем и поэтому оставил должность, сообщает ТАСС.

По данным местной избирательной комиссии, нарушения были зафиксированы в Балашовском, Воскресенском, Энгельсском, Марксовском районах и всех районах Саратова. Информация о них поступала от избирателей, а также содержалась в СМИ.

В частности, на одном из саратовских избирательных участков подрались член избиркома, на другом – попытались вбросить бюллетени. Глава избиркома добавил, что по всем сообщения о нарушениях были проведены проверки. Большинство не соответствовало действительности.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что в Единый день голосования на горячую линию поступило свыше 1,2 тысячи жалоб. Более 500 из них пришлись на долю Москвы.
 

Темы: Россия, Саратовская область, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2017, 21:23
Гость: Немного попутал!

Прямо как в кино "День выборов". Надо было все ресурсы кидать на поддержку нового назначенца из центра. Но дрогнула "рука" и по старой схеме проголосовал за себя, любимого. Однако босс напомнил, что пора уходить. Вот и пришлось разыграть "благородство". В нашей стране, губеры по таким пустякам в отставку не уходят, исключительно только по повелению ампиратора.
11.09.2017, 20:46
Гость: чинделе

Неужели мужиком оказался?
11.09.2017, 19:33
Гость: #мурлыськ@&спринцовк@

Ошибочка вышла, губернатор Саратовской области Радаев цел и невредим, а вот мэр Саратова Валерий Сараев действительно уволился! Надо же так перепутать, это все равно, что перепутать нас с подругой: мурлыську назвать спринцовкой!
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