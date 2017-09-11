Саратовский губернатор уволился в связи с нарушениями на выборах

Губернатор Саратовской области Валерий Сараев подал в отставку из-за нарушений, зафиксированных в Единый день голосования.

По словам врио главы области Валерия Радаева, Сараев считает себя частично виноватым в произошедшем и поэтому оставил должность, сообщает ТАСС.

По данным местной избирательной комиссии, нарушения были зафиксированы в Балашовском, Воскресенском, Энгельсском, Марксовском районах и всех районах Саратова. Информация о них поступала от избирателей, а также содержалась в СМИ.

В частности, на одном из саратовских избирательных участков подрались член избиркома, на другом – попытались вбросить бюллетени. Глава избиркома добавил, что по всем сообщения о нарушениях были проведены проверки. Большинство не соответствовало действительности.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что в Единый день голосования на горячую линию поступило свыше 1,2 тысячи жалоб. Более 500 из них пришлись на долю Москвы.

