Активисты SERB сняли мемориальную доску с дома, где жил Борис Немцов

Утром 12 сентября с дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Об этом пишет в фейсбуке один из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту Татьяна Тихонович.

Ранее активист движения SERB Гоша Тарасевич написал «ВКонтакте», что доска «демонтирована». Он добавил, что доску отнесли в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.

Доску на доме в Климентовском переулке Москвы, где жил Борис Немцов, установили 7 сентября. Такое решение приняли собственники квартир дома.

Власти Москвы назвали установку доски незаконной, так как это нарушает порядок увековечения памяти выдающихся деятелей. Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков в ответ заметил, что доска является частной собственностью жильцов, которую можно изъять только по суду.

Движение SERB было создано в Днепропетровске в 2014 году, но потом переместилось в Россию. Участники движения регулярно устраивают нападения и акции против оппозиционеров.