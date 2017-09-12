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Активисты SERB сняли мемориальную доску с дома, где жил Борис Немцов

10:06 12.09.2017
Выступление Бориса Немцова © KM.RU, Дарья Семина
Выступление Бориса Немцова © KM.RU, Дарья Семина

Утром 12 сентября с дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Об этом пишет в фейсбуке один из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту Татьяна Тихонович.

Ранее активист движения SERB Гоша Тарасевич написал «ВКонтакте», что доска «демонтирована». Он добавил, что доску отнесли в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.

Доску на доме в Климентовском переулке Москвы, где жил Борис Немцов, установили 7 сентября. Такое решение приняли собственники квартир дома.
Власти Москвы назвали установку доски незаконной, так как это нарушает порядок увековечения памяти выдающихся деятелей. Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков в ответ заметил, что доска является частной собственностью жильцов, которую можно изъять только по суду.

Движение SERB было создано в Днепропетровске в 2014 году, но потом переместилось в Россию. Участники движения регулярно устраивают нападения и акции против оппозиционеров.

Темы: Убийство Бориса Немцова, Москва
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 14:39
Гость: Гы-гы- по рукам Тарасевичам

Тарасевич написал «ВКонтакте», что доска «демонтирована». Он добавил, что доску отнесли в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.
12.09.2017, 14:36
Гость: Гы-гы- на мосту у народного мемориала

На "мемориалы" должно быть разрешение властей. Оно у вас имеется?
Капище устроили в центре столицы, язычники!
Поклоняйтесь своему кумиру на могиле.
12.09.2017, 14:29
Гость: Кожан

С "активистами" SERB разберемся. Им уже дали пару раз по шее на Большом Москворецком мосту у народного мемориала Борису Немцову, так они туда уже несколько месяцев стараются не лезть. Теперь вот с народной памятью у дома лидера оппозиции.
Памятную доску переустановим , хулиганов приструним!
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