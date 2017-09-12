Откуда в Москве «интеллигентская дуга» с фигой в кармане

Почему на выборы в столице пришло мало людей и кто голосовал против партии власти

ПОЧЕМУ «ПРОВАЛИЛАСЬ» ЯВКА

Выбирать своих (подчеркнем — своих!) муниципальных депутатов в минувшее воскресенье пришли лишь 15% москвичей. Мало? На первый взгляд — очень. Просто крохи какие-то, провал, а не явка. Например, на прошлых выборах в «муниципалов» в Москве явка была 58%! Но лишь потому, что тогда одновременно избирали и президента страны. А это, согласитесь, большая разница. А на выборы депутатов без совмещения с голосованием за новую Госдуму или президента раньше приходили еще меньше москвичей — 8%.

Так что получается — и не совсем провал. Нормальная явка для европейского города.

Другое дело — могла ли она быть больше? Да, несомненно, если бы погода была дождливей и половина москвичей не рванула на дачи. А еще — если бы выборы не совпали с Днем города, на праздновании которого, по отчетам мэрии, гуляли 11,5 миллиона человек. Праздновали-то с размахом, а сил и эмоций на выборы у многих уже не осталось.

И тут, конечно, еще раз можно призвать к переносу Единого дня голосования на октябрь или вовсе — апрель, как предлагают Жириновский с Мироновым. Но это к ним же — законодателям Госдумы и вопрос. А не к Москве.

А вот подозрения в том, что агитировали на этих выборах мало и москвичи просто о них не знали — проходят со скрипом.

Выборы муниципальных депутатов в Москве 10 сентября прошли при явке около 15% от всех избирателей. В чем причина такого невысокого показателя?

Как выявил опрос Центра политтехнологий, 82% москвичей знали о выборах в городе. Но принять участие в них собирались лишь 25% опрошенных. А на участки пошли — еще меньше. Почему? Самый частый ответ жителей столицы — не нашлось кандидатов, ради которых хотелось идти голосовать. И это уже — недоработка политических партий.

ГДЕ В ГОРОДЕ ПРОХОДИТ «ЛИНИЯ ПРОТЕСТА»

Фото Наиля Валиулина с сайта kp.ru

Очень любопытно взглянуть — где больше всего москвичи голосовали за оппозицию. В каких районах Москвы «зреет протест»? Давайте посмотрим на карту Москвы.

Оказалось, на этих выборах кандидатов от партии власти «прокатили» в основном в районах Северо-Запада, Центра и Юго-Запада Москвы. Здесь сформировался так называемый «протестный пояс» или «протестная дуга» столицы.

Интересно, что точно так же электоральная карта города окрашивалась и на выборах мэра, и Госдумы. То есть — фига в кармане — устойчивое политическое настроение большинства обитателей этой «дуги».

Кто же в этих районах живет?

На Северо-Западе — исторически много творческой и инженерной интеллигенции. Здесь в советские годы селили художников, писателей, конструкторов самолетов...

Центр — это скопление зажиточных жителей. А вовсе не только чиновников. Жилплощадь здесь «золотая». И чиновники мелкой и средней руки все же, как правило, селятся ближе к окраинам. А в Центр едут на работу.

Ну а Юго-Запад — традиционная вотчина научной интеллигенции Москвы. Здесь и МГУ, и МГИМО, и прочие ведущие вузы страны.

Вот и получается, что в отличие от «красного пояса» страны, где беднейшие области голосуют за коммунистов, в Москве образовалась «интеллигентская дуга», голосующая обычно за либералов.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, заслуженный юрист РФ:

Все ж нормально? Зачем голосовать ходить?

Мне вспомнился анекдот: родился хороший, здоровый мальчик, вот только молчит, год молчит, два, четыре – молчит. Врачи говорят – да всё нормально… Вдруг, в 5 лет за обедом произносит: «Суп холодный…». «Сыночек, родной, да что же ты молчал всё это время?» «А раньше всё было в порядке». У меня, как коренного москвича, ощущение, что жители столицы действуют по этому принципу. Пока всё в порядке – зачем на выборы-то ходить, всё же нормально.

Люди почему-то глубоко ошибочно полагают, что муниципальные выборы – это дело неважное. Я, например, считаю, что муниципальные выборы гораздо важнее, чем выборы президента. В реальной жизни люди сталкиваются с муниципалами гораздо чаще, чем с президентом.

Но почему-то видим пассивность.

Когда выборы в Госдуму, политические партии о них трубят. А сейчас выборы - чисто муниципальные. Не городские, не федеральные. Кто должен был позаботиться об избирателях? Кандидаты! От двери к двери ходить, хоть концерты во дворах устраивать. Это их проблема. Но об этом никто не говорит, все претензии – к Собянину… странно, что не к Путину. Этого я, честно, не понимаю.

МНЕНИЕ

Дмитрий СМИРНОВ

Хватит хайп ловить. Работать иди!

Почему локальные успехи оппозиции на муниципальных выборах в Москве должны радовать всех вокруг.

Когда создатели фильма "День выборов" на волне успеха или, как нынче принято говорить - хайпа (модное очень слово), задумали снять продолжение, они благоразумно обошли тот кусок биографии свежеизбранного киношного губернатора Игоря Цаплина, когда перед ним во весь рост встала необходимость что-то делать в завоеванном регионе. Просто они прикинули варианты и поняли - это не смешно. Вообще не смешно! Работать же надо.

Те, кто всю ночь после муниципальных выборов в Москве писал в твиттерах-фейсбуках "мы победили", об этом еще просто не успели задуматься. Московские оппозиционеры, прошедшие в муниципальные депутаты (а в некоторых округах они даже получили большинство!), еще не осознали, что там ведь не просто хайп (ну, слово модное) надо ловить, но и подъезды красить, и детские площадки ремонтировать.

Ну а кто против-то? Кто? Собянин, Путин, Дональд Трамп против того, чтобы энергия известных внутри МКАД оппозиционеров Яшина или Гудкова канализировалась в мирное русло? Чтобы они призывал не ломать фонари на Тверской, а расставлять их по району к удобству граждан. Да ради бога! Тут вам и мирная революция, и социальный лифт в одном флаконе.

Все прогнило и достало? Ну так начинайте чинить, с самого низа, постепенно, широкими маховыми движениями. Закройте фейсбук и беритесь за что-нибудь тяжелее чашки капучино.

В общем, хватит хайп ловить (модное слово). Работать идите!