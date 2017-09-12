Вице-спикер Госдумы не увидел смысла в жизни безрукой девочки

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, представляющий фракцию ЛДПР, прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, кушает с помощью ног.

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», - написал он под твитом статс-секретаря Центробанка Александра Торшина, который поделился видео.

В дискуссию с Лебедевым вступил другой депутат Госдумы, Сергей Боярский.

«Омерзительная позиция», - ответил он вице-спикеру. Тот пояснил свою позицию, написав следующее: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». На этом переписка парламентариев закончилась.

Twitter-аккаунт @Russian1972, с которого были оставлены сообщения от имени Лебедева, не верифицирован, однако на него неоднократно ссылались информагентства, в частности РИА Новости, ТАСС, «Р-Спорт». Тексты твитов, появляющихся в данном аккаунте, также дублируются на странице Лебедева в Facebook.

В июне этого года в прессе широко обсуждались слова Лебедева о том, что футболисту сборной России Юрию Жиркову, получившему удаление в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, «надо в морду дать». Позднее политик отметил, что, возможно, это было сказано на эмоциях, и выразил готовность помириться со спортсменом.