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Вице-спикер Госдумы не увидел смысла в жизни безрукой девочки

17:03 12.09.2017
Игорь Лебедев. Фото с сайта twitter.com
Игорь Лебедев. Фото с сайта twitter.com
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Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, представляющий фракцию ЛДПР, прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, кушает с помощью ног.

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», - написал он под твитом статс-секретаря Центробанка Александра Торшина, который поделился видео.

В дискуссию с Лебедевым вступил другой депутат Госдумы, Сергей Боярский.

«Омерзительная позиция», - ответил он вице-спикеру. Тот пояснил свою позицию, написав следующее: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». На этом переписка парламентариев закончилась.

Twitter-аккаунт @Russian1972, с которого были оставлены сообщения от имени Лебедева, не верифицирован, однако на него неоднократно ссылались информагентства, в частности РИА Новости, ТАСС, «Р-Спорт». Тексты твитов, появляющихся в данном аккаунте, также дублируются на странице Лебедева в Facebook.

В июне этого года в прессе широко обсуждались слова Лебедева о том, что футболисту сборной России Юрию Жиркову, получившему удаление в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, «надо в морду дать». Позднее политик отметил, что, возможно, это было сказано на эмоциях, и выразил готовность помириться со спортсменом.

Темы: Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 23:05
streamer

В том-то и дело, что уже пришли. Сегодня РФ - почти такое же фашистское государство, как КНДР и Иран. А чего они фашистские? Потому, что в них карается смертью политическое инакомыслие даже без каких либо практических действий.
12.09.2017, 22:02
косьма

Очень даже с вами согласен.
12.09.2017, 21:34
Алмаз

Господа, успокойтесь. Вы же видите: моральные уроды, что отец-психопат, что его сынок. Да и часть населения - такие же, судя по тому, что голосуют за ЛДПР-астов.
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