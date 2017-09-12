Россию заминировали по телефону

Звонки о бомбах: эвакуированы люди в 14 крупных городах России

Из-за анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах сразу в 14 крупных городах России проходят эвакуации.

Звонки начали поступать еще вечером воскресенья, по словам телефонных хулиганов, бомбы были заложены в школах, торгово-развлекательных центрах, административных зданиях и кампусах вузов. Однако, по сообщениям местных правоохранительных органов, никаких бомб в результатах эвакуаций и проверок обнаружено не было.

Звонки о минировании городских объектов по всей России продолжаются уже два дня. Первые сообщения о заложенных бомбах поступили в полицию Омска вечером воскресенья, 10 сентября, и продолжали поступать до вечера понедельника, сообщает «Газета.Ру».

После звонков были эвакуированы кинотеатры и несколько крупных торговых центров, две школы, здание мэрии, а также все отделения Пенсионного фонда. Всего было эвакуировано и проверено 24 объекта.

В Брянске первые звонки с сообщениями о бомбах начали поступать в полицию около 20:00 в понедельник. В результате были эвакуированы люди из множества ТЦ и ТРЦ: гипермаркета «Европа» и торговых центров «Тимошковых», «Аэропарк» и «БУМ-сити», все гипермаркеты «Линия» и Metro.

В брянском УМВД заявили, что произошедшие инциденты не были учениями.

Местные СМИ сообщают, что возле эвакуированных объектов работали сотни медиков, сотрудников полиции и МЧС, а также привлечены десятки единиц спецтехники.

В Рязани в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, были эвакуированы посетители десяти торгово-развлекательных центров, в том числе из «Виктория плаза», «М-5 Молл», «Круиз» и «Малина». Также в полицию поступили сообщения о бомбах в отелях «Бриз» и «Пик», на центральном автовокзале города, а, кроме того, в нескольких кинотеатрах, ресторанах и в одном баре.

В Уфе в понедельник, 11 сентября, полицией были экстренно эвакуированы люди из ТЦ «Мега», «Башкортостан», ТСК «Сипайловский», «Гостиный двор» и «Звёздный». Также сообщалось об эвакуации зданий БашГУ и главного офиса Сбербанка.

В Ставрополе с утра понедельника телефонный террорист сообщил о минировании 15 объектов, в том числе нескольких вузов, школ, поликлиники, вокзала, городской администрации, краевой Думы, торгового центра и рынка.

Позже появилась информация, что прокуратура Ставрополья возбудила уголовное дело после сообщений о заложенных бомбах в 42 учреждениях столицы края.

В Челябинске вечером понедельника из-за звонков о бомбах были эвакуированы и проверены около десятка крупных ТРЦ, несколько гостиниц и ресторанов. Люди были эвакуированы в том числе из ТРК «Родник», «Гагарин Парк», «Алмаз», «Урал», «Фиеста» и ТРК «Слава» в Копейске.

В Екатеринбурге сотрудники полиции города и Свердловской области ищут анонима, из-за звонков которого были 11 сентября эвакуированы здание Южного автовокзала, Северного автовокзала, ТЦ «Гринвич» и БЦ «Маршал».

Во Владивостоке утром 12 сентября тоже начались массовые эвакуации населения. Сначала были эвакуированы ТЦ «Седанка-сити» и ТРЦ «Черемушки», где накануне прошел предпремьерный показ фильма «Матильда».

В течение дня вторника во Владивостоке были эвакуированы также шесть студенческих общежитий, семь ТЦ, автовокзал, Приморский краевой суд, здание администрации Приморского края, корпус Тихоокеанского государственного медицинского университета и дума Владивостока.

По информации владивостокского издания VL.ru, звонки о заложенных бомбах поступают из-за границы через систему автоматического дозвона с одной заготовленной фразой о бомбе, в которой меняются только адреса объектов.

В Магадане во вторник были эвакуированы посетители двух кинотеатров, рынка, а также нескольких школ и Политехнического института. Здания были «заминированы» с разницей в несколько минут. В пресс-службе Росгвардии по Магаданской области сообщили, что по мере поступления сигналов сотрудники проводят проверку с помощью кинологической службы.

В Перми в результате звонков, начавшихся утром вторника, были эвакуированы около 6 тыс. человек. По данным местных СМИ, под «минирование» попали несколько ТРЦ, здание автовокзала, железнодорожный вокзал «Пермь-2», кампус Пермского государственного университета, 10 школ и жилой дом. Во всех пермских школах и ПГНИУ были отменены занятия. Всего на наличие бомб проверили 78 зданий.

В Южно-Сахалинске утром вторника были зафиксированы анонимные звонки о минировании 13 зданий - одиннадцати ТЦ ( в том числе «Сахалин», «Орбита», «Аист», «Плаза», «Славянский» и «Сити Молл»), а также здания мэрии и вокзала. Все посетители также были эвакуированы службами безопасности и полицейскими.

Пока что ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Все «заминированные» места проверяют кинологи с собаками.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, и повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, согласно статье 207 УК РФ наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

Автор: Иван Жуковский