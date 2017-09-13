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Минтранс включил рюкзаки и лекарства в нормы ручной клади при авиаперевозке

08:44 13.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство транспорта РФ включило рюкзаки и лекарства в перечень вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт самолета, помимо ручной клади, пишет РИА Новости.

Соответствующие пункты внесены в проект изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП). В новую версию поправок внесены рюкзак, «вес и габариты которого установлены правилами перевозчика» и лекарственные препараты, «специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета». В перечне также остались дамская сумка или портфель с вложенными в них вещами, верхняя одежда, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детская люлька или детская коляска при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и другие технические средства реабилитации, скалдная кресло-коляска. Норма бесплатного провоза ручной клади не может быть менее чем 5 килограмм.

При этом ведомство включило пункт о взвешивании ручной клади при регистрации на рейс по требованию авиакомпаний. Пассажир будет обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь, включая рюкзак и детскую люльку или детскую коляску при перевозке ребенка.

Минтранс также предложил снизить максимально допустимый вес багажа (если билет предусматривает норму бесплатного провоза багажа) до 30 с 32 килограммов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает авиакомпаниям право исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажир приобрел невозвратный билет. Возвратный же билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 10:05
Гость: Wrangell

Ложь, враньё и беспредел со стороны авиакомпаний и властей!!
"Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы." - Старик Карл и Томас Даннинг доходчиво разъяснили данный вопрос ещё в 19 веке.
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