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Минсельхоз хочет ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

10:08 13.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ведомство предлагает введсти эти меры в качестве защиты отечественных производителей. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Казахстан и Белоруссия импортируют сахар из третьих стран без пошлин и тем самым создают неблагоприятные условия для российских производителей.

«Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям. Нужно ограничить импорт этого схара», - говорят в ведомстве.

Отмечается, что в прошлом сезоне Россия вышла на первое место по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США и Германию. В этом году посевные площади сахарной свеклы были увелирчены на 6 процентов, что позволит произвести до 6,5 миллиона тонн сахара, позволив сохранить России мировое лидерство по производству сахара.

Темы: Россия, Продовольственный рынок, Сельское хозяйство в России, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 14:36
Ray Bloom

Сахар в любом виде - вред.
13.09.2017, 14:35
посмотрим

что будет через месяц в закромах,а не в головах знатных свекольных экономиздов...
13.09.2017, 14:12
знатному диванному свекловоду

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, ожидает, что ее урожай сахарной свеклы в текущем году увеличится на 5% по сравнению с прошлым годом, заявила директор по инвестициям "Русагро" Светлана Кузнецова.
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