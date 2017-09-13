Минсельхоз хочет ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ведомство предлагает введсти эти меры в качестве защиты отечественных производителей. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Казахстан и Белоруссия импортируют сахар из третьих стран без пошлин и тем самым создают неблагоприятные условия для российских производителей.

«Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям. Нужно ограничить импорт этого схара», - говорят в ведомстве.

Отмечается, что в прошлом сезоне Россия вышла на первое место по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США и Германию. В этом году посевные площади сахарной свеклы были увелирчены на 6 процентов, что позволит произвести до 6,5 миллиона тонн сахара, позволив сохранить России мировое лидерство по производству сахара.