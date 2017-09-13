Депутат попросил папу Римского канонизировать Матильду Кшесинскую

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился с открытым письмом к папе Римскому Франциску с просьбой дать оценку жизни для последующей канонизации Матильды Кшесинской, сообщает РИА Новости.

По мнению законодателя, канонизация Кшесинской помогла бы разрешить конфликт вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

«В случае если обращение будет рассмотрено и какая-либо форма беатификации (обряда причисления умершего у лику блаженных) Кшесинской произойдет со стороны католической церкви, так как она большую часть своей жизни провела в лоне святого престола, то возможно, это станет примиряющим шагом между радикалами и интеллигенцией современной России», - приводит агентство слова депутата.

Фильм режиссера Алексея Учителя о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и будущим императором Николаем II выйдет на экраны в октябре текущего года. Задолго до своей премьеры картина вызвала широкий общественный резонанс. Так, представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией».