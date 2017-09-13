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Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений о минировании

18:00 13.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Более 20 тыс. человек эвакуированы из московских торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц "Космос", "Звездная" и "Азимут отель" из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва. Об этом  сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах. В общей сложности эвакуированы более 20 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что звонки с угрозами продолжают поступать.

В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета им. Сеченова, из Российской правовой академии Минюста и МГИМО. Также были эвакуированы посетители гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

По словам собеседника агентства, уже проверены не менее пяти объектов, угроза взрыва в них оказалась ложной.

Темы: Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 20:35
Гость: Ха

С одной стороны - покажите в вечерних новостях малолетнего дебила в суде при обьявлении приговора. С другой - а что будут делать МЧС иже с ними без постоянных тренировок?
13.09.2017, 20:04
Гость: А чё?

Уже сообщают что пришло сообщение о минировании Красной площади. Следующим объектом будет Кремль? Враги сужают кольцо. Срочно надо провести крестный ход и всенощный молебен во главе с Николопоклонской Матильдой и широкофюзеляжным депутатом-попом на букву "М", а на стены Кремля прибить чудодейственную икону генерала Маннергейма друга Гитлера, его линия защиты остановила даже орду большевиков, а сам фашист убёг от Москвы сверкая пятками. Правда, к буржуям это никакого отношения не имеет, но может им повезёт опять использовать чужие победы.
13.09.2017, 19:57
Гость: учудили, - вот и живём, как на пороховой бочке!

При власти советской такой чертовщины
Бояться бы вряд ли возникла причина!
Позарившись на буржуазный режим,
Теперь мы зато регулярно дрожим!
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