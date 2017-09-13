Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений о минировании

Более 20 тыс. человек эвакуированы из московских торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц "Космос", "Звездная" и "Азимут отель" из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах. В общей сложности эвакуированы более 20 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что звонки с угрозами продолжают поступать.

В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета им. Сеченова, из Российской правовой академии Минюста и МГИМО. Также были эвакуированы посетители гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

По словам собеседника агентства, уже проверены не менее пяти объектов, угроза взрыва в них оказалась ложной.