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Милонов предложил ввести ответственность за публикацию фейковых новостей

11:11 13.09.2017
Виталий Милонов. Фото с сайта wikipedia.org
Виталий Милонов. Фото с сайта wikipedia.org
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Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий блогикровку сайтов, публикующих фейковые новости, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе Милонова, в законы «О СМИ», «Об информации и информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях, должны быть внесены соответствующие поправки.

По мнению Милонова, подобные фейковые новости могут служить инструментом «информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, и представлять собой угрозу информационной безопасности Российской Федерации».

В закон «О СМИ» он предлагает ввести положение, согласно которому средства массовой информации не могут использоваться для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Блокировку интернет-ресурсов с недостоверной информации планируется проводить на основании решения уполномоченного правительством федерального органа исполнительной власти.

За распространение в СМИ сфальсифицированной информации предлагается налагать штраф: от двух до двух с половиной тысяч рублей для граждан, от 4до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц. 

Темы: Проблемы цензуры и контроля над СМИ, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 14:36
Гость: Махмут

"Запретить (суровое наказание) для тех, кто сообщает новости и комменты без указания (ссылки)"
- Очень мило. То есть в комментариях можно цитировать только других как попка, а свои мысли держать при себе. Я помню раньше в СССР так диссертации писали. Если в конце нет длинного списка используемой литературы, то её и к защите не допустят.
13.09.2017, 13:42
Гость: законопроект на доработку

если фейковая новость патриотическая - не карать, а поощрять, атипатриотическая - карать, нейтральная - выговор с занесением, три нейтральных фейка приравнять к одному атипатриотическому.
13.09.2017, 13:13
Гость: Россиянин

А это не фейк?
Все комментарии (11)
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