Милонов предложил ввести ответственность за публикацию фейковых новостей

Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий блогикровку сайтов, публикующих фейковые новости, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе Милонова, в законы «О СМИ», «Об информации и информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях, должны быть внесены соответствующие поправки.

По мнению Милонова, подобные фейковые новости могут служить инструментом «информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, и представлять собой угрозу информационной безопасности Российской Федерации».

В закон «О СМИ» он предлагает ввести положение, согласно которому средства массовой информации не могут использоваться для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Блокировку интернет-ресурсов с недостоверной информации планируется проводить на основании решения уполномоченного правительством федерального органа исполнительной власти.

За распространение в СМИ сфальсифицированной информации предлагается налагать штраф: от двух до двух с половиной тысяч рублей для граждан, от 4до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.