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«Христианское государство» связало эвакуации с протестом против «Матильды»

11:06 14.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин убежден, что волна массовых эвакуаций по всей стране связана с попыткой помешать показам на большом экране фильма «Матильда». Об этом спикер заявил в интервью «Медузе».

По словам Калинина, на прошлой неделе им прислали письмо, в котором говорилось, что «есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Авторы письма утверждали, что «можно дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками.

Лидер движения заявил, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом начали звонить в школы и торговые центры. Лидер движения заверил, что его сторонники не имеют к этому отношения.

С 11 сентября по всей России проходят массовые эвакуации школ, административных зданий, вокзалов, аэропортов и торговых центров. Поводом во всех случаях становятся анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Во многих регионах возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе. По версии следствия, для обзвона могли использовать IP-телефонию и зарубежные номера.

«Христианское государство» выступает против показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, которое разрешило для проката министерство культуры. Выход картины запланирован на октябрь, но некоторые кинотеатры, в том числе крупнейшие киносети, уже отказались от проката из-за поступающих угроз.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 19:37
Гость: Игорь Сорин

Сегодня со ссылкой на источники в правоохранительный органах было заявлено, что следы телефонных террористов ведут в ИГИЛ. А тут некое "Православное Государство"(по образу и подобию!), заявляет о духовно близких им ребятах, обещавших звонками Россию на уши поставить. Ребята из ИГИЛа? Не из ИГИЛа, но близки по духу? Координируют действия с ИГИЛом?
В любом случае, православные активисты уже достали!!!
Ну а мы... Когда-то люди шли в кино с транспарантами- "Мы идем смотреть "Чапаева"!". Ну а мы идем смотреть "Матильду"!
14.09.2017, 15:35
Гость: Как раз

наоборот заразный гной от его причины мы хорошо отличаем и Матильда - это всего лишь подвод напомнить о порнографии в законе.
14.09.2017, 15:33
Гость: Поклонская

защитница православных ценностей от апофеоза пошлости по выражению Иллариона Алфеева. В светском обществе принято осуществлять защиту законными средствами или Вам хочется, чтобы было экстремистскими?
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