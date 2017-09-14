«Христианское государство» связало эвакуации с протестом против «Матильды»

Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин убежден, что волна массовых эвакуаций по всей стране связана с попыткой помешать показам на большом экране фильма «Матильда». Об этом спикер заявил в интервью «Медузе».

По словам Калинина, на прошлой неделе им прислали письмо, в котором говорилось, что «есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Авторы письма утверждали, что «можно дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками.

Лидер движения заявил, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом начали звонить в школы и торговые центры. Лидер движения заверил, что его сторонники не имеют к этому отношения.

С 11 сентября по всей России проходят массовые эвакуации школ, административных зданий, вокзалов, аэропортов и торговых центров. Поводом во всех случаях становятся анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Во многих регионах возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе. По версии следствия, для обзвона могли использовать IP-телефонию и зарубежные номера.

«Христианское государство» выступает против показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, которое разрешило для проката министерство культуры. Выход картины запланирован на октябрь, но некоторые кинотеатры, в том числе крупнейшие киносети, уже отказались от проката из-за поступающих угроз.