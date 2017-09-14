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Опубликована фотография со встречи Учителя и Поклонской в Кремле

14:06 14.09.2017
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Встреча депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя состоялась в четверг в Москве. ТАСС опубликовало на своей странице в Facebook фотографию со встречи, на которой рядом изображены автор картины и депутат ГД. Подробности разговора и дата снимка не сообщаются, передает BFM.RU.

«Это та встреча, о которой Учитель уже рассказывал. Тогда была сделан снимок одним из присутствующих гостей, никакого отношения к журналистам не имеющего. Кто этот папарацци — как он сам себя в тот момент назвал — говорить я не хочу, так как с моей стороны это будет не совсем корректно», — сказала Поклонская.

Последняя встреча режиссера и Поклонской состоялась в августе по поводу фильма Учителя «Матильда», споры о котором не утихают около полугода. Депутат выступает с критикой фильма из-за того, что картина, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих и является «антиисторической подделкой» направленной «на дискредитацию, клевету и глумление» над Николаем II.

Во время августовской встречи Учитель предложил депутату сперва посмотреть его картину, а уже потом говорить «плохие или хорошие слова» о «Матильде». Как рассказал режиссер, Поклонская отказалась.

Темы: Россия, Кино в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 20:17
Гость: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм

А они естьу атеистов ? Зачем они им , тормозят развитие нарцисизма.
14.09.2017, 19:38
Гость: Иван2

Не исключено, что вместо Ивана говорит его говорящая башка
14.09.2017, 18:34
Гость: Так же ж

мечтает об эротике
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