РФ станет обладательницей самой высокой смотровой площадки в Европе

В «Москва-Сити» в конце текущего года откроется высочайшая в Европе смотровая площадка. Она будет оборудована на 89 этаже «Башни Федерация.Восток», сообщает РИА «Новости».

Площадка будет называться Panorama 360 и включать в себя 10 интерактивных зон. Кроме того, на ней будет располагаться фабрика по производству мороженого.

Гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов рассказал, что работы в небоскребе практически закончены и в течение двух-трех месяцев он будет сдаваться в эксплуатацию. Сразу же начнет работать и смотровая площадка.

Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян, в свою очередь, добавил, что площадка может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Данный вопрос уже прорабатывается.

Для посетителей Panorama 360 предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Здесь будут проводиться выставки, концерты, спектакли, показы фильмов, а также экскурсии.

