]]> ]]>
Главная В России Новости

РФ станет обладательницей самой высокой смотровой площадки в Европе

21:26 14.09.2017
Москва-Сити © KM.RU, Вадим Черноусов
Москва-Сити © KM.RU, Вадим Черноусов
Материалы по теме:

В «Москва-Сити» в конце текущего года откроется высочайшая в Европе смотровая площадка. Она будет оборудована на 89 этаже «Башни Федерация.Восток», сообщает РИА «Новости».

Площадка будет называться Panorama 360 и включать в себя 10 интерактивных зон. Кроме того, на ней будет располагаться фабрика по производству мороженого.

Гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов рассказал, что работы в небоскребе практически закончены и в течение двух-трех месяцев он будет сдаваться в эксплуатацию. Сразу же начнет работать и смотровая площадка.

Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян, в свою очередь, добавил, что площадка может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Данный вопрос уже прорабатывается.

Для посетителей Panorama 360 предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Здесь будут проводиться выставки, концерты, спектакли, показы фильмов, а также экскурсии.
    

Темы: Россия, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2017, 06:33
blog2038

А на какой высоте (в метрах) площадка-то?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.