Суд отправил замглавы ФСИН Коршунова под арест

Басманный суд Москвы избрал заместителю главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия. Под арестом Коршунов пробудет до 13 ноября включительно, передает «Интерфакс» со ссылкой на судью Елену Ленскую.

Согласно материалам уголовного дела, Коршунов в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Данными действиями он и его пособники нанесли ведомству ущерб в размере 160 миллионов рублей, рассказала агентству официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, следственные действия еще продолжаются и не исключено, что будут выявлены новые эпизоды преступной деятельности Коршунова.

Ранее сообщалось, что у него на дому был произведен обыск. Следователи изъяли три миллиона рублей, четыре тысячи евро и 10 тысяч долларов, коллекцию дорогих часов, а также служебный пистолет Коршунова и боеприпасы к нему. Деньги и часы были приобщены к делу.

