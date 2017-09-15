ФСБ распорядилась не комментировать массовые эвакуации в России

Пресс-службы МВД и МЧС не комментируют массовые эвакуации, проводящиеся в российских городах, из-за соответствующего приказа ФСБ. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в пресс-службе одного из правоохранительных органов

По словам собеседника, ФСБ распорядилась воздержаться от комментариев, чтобы «не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».

С 11 сентября в разных городах по всей стране проходят массовые эвакуации школ, кинотеатров и торговых центров. Эвакуацию объявляют после поступления анонимного звонка о якобы заложенной бомбе. Только одной столице 14 сентября из-за звонков о взрывном устройстве были эвакуированы около 100 тысяч человек. Сегодня, в пятницу, поступило еще несколько звонков о взрывных устройствах в московских школах и торговых центрах.

Официальные представители силовых ведомств массовую эвакуацию в России практически не комментируют. Неофициальные источники выдвигали две основные версии — учения и «телефонный терроризм». По данным источников «Интерфакса», большинство звонков о «бомбах» поступают с территории Украины. Источники РИА Новости, в свою очередь, заявили, что за звонками стоит террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

«Коммерсант», в свою очередь, сообщил, что у «телефонных террористов», спровоцировавших массовые эвакуации, появились подражатели-подростки, которых удалось вычислить и задержать.