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ФСБ распорядилась не комментировать массовые эвакуации в России

10:15 15.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Пресс-службы МВД и МЧС не комментируют массовые эвакуации, проводящиеся в российских городах, из-за соответствующего приказа ФСБ. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в пресс-службе одного из правоохранительных органов

По словам собеседника, ФСБ распорядилась воздержаться от комментариев, чтобы «не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».

С 11 сентября в разных городах по всей стране проходят массовые эвакуации школ, кинотеатров и торговых центров. Эвакуацию объявляют после поступления анонимного звонка о якобы заложенной бомбе. Только одной столице 14 сентября из-за звонков о взрывном устройстве были эвакуированы около 100 тысяч человек. Сегодня, в пятницу, поступило еще несколько звонков о взрывных устройствах в московских школах и торговых центрах.

Официальные представители силовых ведомств массовую эвакуацию в России практически не комментируют. Неофициальные источники выдвигали две основные версии — учения и «телефонный терроризм». По данным источников «Интерфакса», большинство звонков о «бомбах» поступают с территории Украины. Источники РИА Новости, в свою очередь, заявили, что за звонками стоит террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

«Коммерсант», в свою очередь, сообщил, что у «телефонных террористов», спровоцировавших массовые эвакуации, появились подражатели-подростки, которых удалось вычислить и задержать.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 14:20
Трезвый

Действительно чем больше шума в СМИ,то тем больше идиотов играющих со своей свободой.Террорист фанатик не будет предупреждать о своем подлом поступке и ФСБ поступает правильно уделяя внимания к реальным врагам.Этих придурков, копирующих организованную атаку из "Юкрейн", легко найти и именно здесь нужна гласность на местах об их поимке и наказании.
15.09.2017, 11:14
прохожий

А что Яровая-то не отслеживает звонки с угрозами, у нее вроде все так легко на словах получалось?
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