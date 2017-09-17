В ХМАО прошла массовая эвакуация из-за звонка о бомбе

В двух городах Ханты-Мансийского округа полиция эвакуировала людей из общественных мест из-за телефонного звонка о взрывном устройстве.

В частности, в городе Сургут были эвакуированы посетители трех торговых центров и постояльцы гостиниц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных жителей. По их словам, «кто-то позвонил и сообщил, что какой-то объект заминирован, но какой именно, не сказали».

В Ханты-Мансийске полицейским пришлось эвакуировать людей из развлекательного центра «Лангал».

В агентстве отметили, что комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее по городам России прокатилась волна звонков о заложенных взрывных устройствах. В связи с этим были эвакуированы десятки тысяч человек. Все звонки оказались ложными.

