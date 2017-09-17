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В ХМАО прошла массовая эвакуация из-за звонка о бомбе

21:52 17.09.2017
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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В двух городах Ханты-Мансийского округа полиция эвакуировала людей из общественных мест из-за телефонного звонка о взрывном устройстве.

В частности, в городе Сургут были эвакуированы посетители трех торговых центров и постояльцы гостиниц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных жителей. По их словам, «кто-то позвонил и сообщил, что какой-то объект заминирован, но какой именно, не сказали».

В Ханты-Мансийске полицейским пришлось эвакуировать людей из развлекательного центра «Лангал».

В агентстве отметили, что комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее по городам России прокатилась волна звонков о заложенных взрывных устройствах. В связи с этим были эвакуированы десятки тысяч человек. Все звонки оказались ложными.
 

Темы: Россия, Ханты-Мансийск, Правоохранительные органы в России, Происшествия, Телефонный терроризм
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 07:33
Гость: вадим иванович

жди повышения тарифов подорожания топлива и др в кормушке мало корма мешки в подвалах но денег нет аминь
18.09.2017, 03:37
Гость: Lelik

Кто звонил и откуда осталось невыясненным ?
Очередной повод усилить контроль за людьми.
А насчет того что нельзя выяснить - вранье.
18.09.2017, 01:52
Гость: на одном из полит. шоу

говорили что спецслужбами уже установлено - звонки о заложенных бомбах
поступают из Украины.
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