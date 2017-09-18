Несвоевременная «Матильда»

Скандал вокруг фильма нанес удар по общественному единству в России. Записать кого-то одного в виновники произошедшего уже невозможно

Зато выгодополучатели – очевидны.

Кадр из фильма «Матильда»

Накал страстей вокруг перспективы показа «Матильды» достиг уже той точки, когда комментировать его вынуждены даже на российском политическом Олимпе. И если раньше из известных политиков в этом процессе открыто принимала участие только Наталья Поклонская, то теперь фильм уже спровоцировал ожесточенную дискуссию внутри Государственной Думы и «обмен мнениями» между парламентом и правительством.

Депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя происходящее, обвинила Николая II в предательстве Российской Империи и народа. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вокруг фильма умышленно нагнетается истерия, а Поклонскую обвинил в том, что она «затевает и поддерживает гвалт».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сказанное Мединским, отметил: «Чтобы давать такие оценки, нужно иметь доказательную базу в первую очередь. И исходить из того, что это очень серьезное обвинение».

Дискуссия же в целом, судя по всему, все еще далека от завершения. И есть устойчивое ощущение того, что ситуация вокруг «Матильды» еще будет нагнетаться...

Автор этих строк – мягко говоря, не фанат Николая II. Слишком много плохого при последнем царе приключилось с Россией, и значительную часть из этого он вполне мог предотвратить. Взять хотя бы Русско-японскую войну, проигранную в первую очередь из-за головотяпства санкт-петербургских властей. Победи в ней Россия – и история, возможно, пошла бы совершенно по другому пути.

Но в России живет достаточно значительная группа людей, воспринимающих личность Николая, как и все связанное с историей имперского периода, исключительно положительно. Речь идет о романтиках-монархистах и прочих «имперацах». Нужно отметить, что в своей массе – это люди искренне любящие нашу страну и болеющие за ее будущее. Наталья Поклонская – одна из ярких представительниц этой прослойки общества.

Фильм, в котором были отображены в весьма вольной форме эпизоды из жизни Николая II, способные показаться кому-то не слишком привлекательными, стал катализатором эмоционального взрыва у имперцев.

С другой стороны, не менее значительная группа патриотов России – патриоты советские – от личности Николая совсем не в восторге. Сторонники Ленина и Сталина восприняли происходящее вокруг «Матильды» как повод для жесткого стеба. И оказались в итоге в «одних окопах» с прозападными либералами.

Тут следует отметить, что Наталья Поклонская некоторое время назад сама спровоцировала российских левых, крайне неодобрительно отозвавшись о советских вождях. Теперь ей отплатили той же монетой, глумясь над Николаем II и над ее борьбой за честное имя последнего царя.

В итоге российское патриотическое сообщество оказалось расколото буквально на пустом месте. Совсем недавно, в 2014 году, «левые» и «правые» патриоты России пришли к единой позиции по украинскому вопросу, вместе радовались воссоединению Крыма с РФ и помогали Донбассу. Наверное, впервые за сто лет они оказались так близки к полному примирению, которое долгие годы им пытались «привить искусственно».

Но всему наступила «Матильда»...

Неплохо высказался по поводу происходящего на страницах «Комсомолки» Иван Охлобыстин:

«Вот представьте, кто-то решил снять фильм про вашу мать и хочет ее выставить публичной женщиной. Вы говорите, не надо, пожалуйста, не делайте этого. А вам отвечают, что вы не понимаете, это несет глубокий культурный смысл. Но вы же все равно будете настаивать, несмотря на глубокий культурный смысл, чтобы про вашу мать этого не снимали. Потому что должна быть мера допуска, ее нужно и с одной, и с другой стороны соблюдать - для взаимного уважения. Иначе это в дикость превратится. Мы не всегда дипломатичны, когда дело касается близких людей и чего-то дорогого. Когда вашего ребенка кто-то обидит на улице, вряд ли вы будете велеречивым слогом объяснять что-то. Первая реакция - ринуться на помощь. Поклонскую тоже обвинять не в чем. Она такая, у нее такие взгляды, ее поддерживают множество людей. Это тоже нужно уважать. С одной стороны, запреты ведут к популяризации. Никто не сделал большей рекламы для "Матильды", чем ее противники. С другой стороны, понятно, что нужно соблюдать некий пиетет к тем вещам, которые люди считают сугубо ценными»...

Сказано – очень хорошо, но, наверное, поздно.

Кто-то начал нервничать по поводу фильма.

Кто-то стал жестоко «стебать» нервничающих.

Кто-то в ответ не нашел ничего лучшего, чем угрожать и поджигать.

Конфликт вышел на новый уровень...

Вот уже который год о необходимости примирения вокруг сложных событий первой половины ХХ века говорят в российских верхах. В Севастополе «Примирению» даже памятник хотят поставить в центре города и разбить вокруг него парк.

Однако теперь, на фоне конфликта вокруг «Матильды», все это «примирение», увы, яйца выеденного не стоит. Многолетняя политико-дипломатическая работа полетела в тартарары. Российские прозападные либералы в восторге от того, как правые и левые «ватники» готовы вцепиться друг другу в горло. К дискредитации «правых патриотов» активно подключились западные СМИ, в частности - «Радио «Свобода»». В общем, все бонусы от скандала ушли исключительно на Запад.

Вне зависимости от своей художественной и исторической (объективно прихрамывающей, кстати) составляющей, «Матильда» вышла очень не вовремя. Возможно, лет 10 – 15 тому назад фильм не вызвал бы такого резонанса. Возможно, лет 10 – 15 спустя – тоже. Сегодня же он просто оказался неуместен... Теперь ситуацию нужно просто исправлять.

Политикам и активистам, придерживающимся правых взглядов, стоило бы не забывать о том, что более половины населения России, если верить социологам, стоят на левых позициях, уважать их мнение и свободу взглядов. А «левым» - сбросить обороны иронии в адрес монархистов.

Произошедшее вокруг фильма в очередной раз подтвердило, что России давно пора начать вырабатывать единую историческую концепцию и заранее договориться о тех точках, на которые давить нельзя. Это станет куда большим шагом на пути к общественному Примирению, чем десятки памятников и парков...

