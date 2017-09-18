]]> ]]>
Главная В России Новости

Минфин заложил в проект бюджета резкий рост внешнего госдолга РФ

14:40 18.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленный Минфином, предусматривает резкий рост внешнего государственного долга России, почти на 20 миллиардов долларов по сравнению с действующей редакцией бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства. 

В документе, размещенном на портале нормативных правовых актов, предлагается установить «верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2019 года в 71,0 миллиард долларов США», а на 1 января 2020 года — в 72 миллиарда долларов.

Бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов устанавливал верхний предел госдолга на 1 января 2019 года в 52,8 миллиарда долларов, а на 1 января 2020 года — в 53,6 миллиарда долларов.

По данным Минфина на 1 августа, госдолг России составлял 51,28 миллиарда долларов.

В «Основных направления долговой политики Минфина на 2017–2019 гг.», опубликованных в феврале 2017 года, сообщалось, что с 2013 по 2016 годы госдолг России (внешний и внутренний) в среднем увеличивался на 1% ВВП в год (с 10,6% ВВП на 1 января 2013 года до 13,2% ВВП на 31 декабря 2016 года). При этом средние темпы прироста государственного долга, указывал Минфин, превышали темпы прироста ВВП страны. Внешний долг за указанный период вырос с 2,6% ВВП до 3,7% ВВП.

Темы: Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2017, 23:35
Вон оно чё, Михалыч!

Свадьба в Малиновке — Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. — Значит, будут грабить.
18.09.2017, 21:24
Иван

Минфин как и все правительство Медведева все ищет и ищет способы как сдать Россию со всеми потрохами в качестве абсолютной колонии западу.
18.09.2017, 21:02
.

афигеть.
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.