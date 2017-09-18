Минфин заложил в проект бюджета резкий рост внешнего госдолга РФ

Проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленный Минфином, предусматривает резкий рост внешнего государственного долга России, почти на 20 миллиардов долларов по сравнению с действующей редакцией бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства.

В документе, размещенном на портале нормативных правовых актов, предлагается установить «верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2019 года в 71,0 миллиард долларов США», а на 1 января 2020 года — в 72 миллиарда долларов.

Бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов устанавливал верхний предел госдолга на 1 января 2019 года в 52,8 миллиарда долларов, а на 1 января 2020 года — в 53,6 миллиарда долларов.

По данным Минфина на 1 августа, госдолг России составлял 51,28 миллиарда долларов.

В «Основных направления долговой политики Минфина на 2017–2019 гг.», опубликованных в феврале 2017 года, сообщалось, что с 2013 по 2016 годы госдолг России (внешний и внутренний) в среднем увеличивался на 1% ВВП в год (с 10,6% ВВП на 1 января 2013 года до 13,2% ВВП на 31 декабря 2016 года). При этом средние темпы прироста государственного долга, указывал Минфин, превышали темпы прироста ВВП страны. Внешний долг за указанный период вырос с 2,6% ВВП до 3,7% ВВП.