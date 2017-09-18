Партия власти занялась расколом России

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов представил новую доктрину партии



Борис Грызлов. Фото с сайта kremlin.ru

В понедельник, 18 сентября, на заседании высшего совета «Единой России» его председатель Борис Грызлов представил план преодоления раскола в России.

Как сообщают «Известия», которые ознакомились с тезисами доклада, Грызлов предложил политическим силам отказаться от идеи «мессианства», и преодолеть раскол в обществе путем реализации новой партийной доктрины ЕР - «Справедливость. Ответственность. Доверие».

«Современная архитектура мирового порядка формирует новые вызовы для России. Изменения технологического уклада, изменения в системе трудовых отношений и в системе распределения благ, стирание национальных границ, процессы выстраивания нового хаотического порядка — все это создает условия и потребность государств осваивать новые методы и качества управления, которые будут формировать условия для адаптации к новой меняющейся реальности», - цитируют доклад «Известия».

В документе отмечается, что «современное российское общество по целому ряду критериев расколото на „своих“ и „чужих“». Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей.

Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме «развития человека и объединяющих граждан ценностей».

Для этого Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами «Справедливость. Ответственность. Доверие».

Справедливость, в понимании ЕР, - это «последовательное соблюдение гражданских прав». Ответственность - «совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства». Доверие - «ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе».

Отметим: доклад для Грызлова, по информации «Известий», готовила рабочая группа ВС по государственно-партийному строительству. Кроме того, в подготовке принимали участие все члены совета, в том числе главы субъектов РФ. Среди них глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и руководитель Республики Калмыкия Алексей Орлов. В разработке документа также принял участие ректор МГУ Виктор Садовничий.

Собеседник «Известий», близкий к руководству ЕР, заявил, что полная версия доклада будет готова к середине октября. К этому же времени свои доклады подготовят и остальные рабочие группы ВС - по социально-экономическому развитию и внешней политике. После того как с ними ознакомятся в партии, доклады будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

Как заявил изданию глава рабочей группы ВС ЕР по государственно-политическому развитию Владимир Плигин, заседание ВС, на котором будут зачитаны отчеты о подготовке докладов, станет для партии «историческим», поскольку на нем определятся «стратегические направления партии, которые будут сопряжены с предстоящей федеральной избирательной кампанией 2018 года».

Эксперты уже высказались в том духе, что высший совет ЕР ищет новые альтернативные пути развития партии. Насколько продуктивны эти поиски, что реально даст стране реализация идей ЕР о «преодолении раскола»?

— Проблема новой доктрины в том, что «Единая Россия» — не вполне партия, — отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — В классической партии механизмы принятия решений лежат внутри самой партийной структуры. В случае же «Единой России» такие механизмы находятся вовне — прежде всего, у президента РФ и администрации президента.

По большому счету, «Единая Россия» является не столько партией, сколько механизмом управления фракциями большинства в региональных парламентах и в Госдуме. Даже губернаторы находятся вне контроля ЕР, хотя большинство из них являются единороссами. На деле, руководители регионов подчинены правительству РФ и той же администрации президента. И уж тем более ЕР не контролирует членов федерального правительства.

Можно сказать, «Единая Россия» является частью партии власти, в которой ключевую роль занимают, во-первых, структуры исполнительной власти, во-вторых, архипелаг сверхкрупного бизнеса. К этому архипелагу принадлежат такие игроки как глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, владелец компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска. Все они никак не зависят от «Единой России», и оказывают влияние на систему российской власти значительно большее - по совокупности, - чем ЕР.

Имеется и еще проблема. Поскольку «Единая Россия», по сути, является юридически оформленным способом контроля законодательного большинства в парламентах РФ, принцип лояльности стал для нее ключевым. А поскольку крупных задач внутри партии фактически нет (скажем, партийной агитацией занимается, прежде всего, сам президент Путин), принцип лояльности со временем трансформировался в принцип гиперлояльности. Эта гиперлояльность постепенно вытеснила из партии ярких людей, и политической проблемой «Единой России» стала, я считаю, чрезмерная серость.

Здесь надо понимать: персонально членами ЕР и сейчас могут быть яркие люди. Но они вынуждены свою яркость прятать, уступать «серым» и смещаться к периферии.

Вместе с тем, в «Единой России» остались интеллектуалы, которые принимают участие в работе над некоторыми докладами. У них имеется и своя позиция - например, по экономической политике. Тот же Грызлов, напомню, пробовал одно время возглавить партию промышленной политики из думских интеллектуалов против условной проправительственной партии институционалистов-монетаристов.

Эта партия внутрипартийных интеллектуалов пробует иногда выступать, и нынешний доклад Грызлова - тому подтверждение. Интеллектуалы выступают по актуальной повестке дня. А сейчас руководство страны озаботилось проблемой очевидного раскола, в ходе которого прозападная часть элиты выступает - открыто или подспудно - против «крымского большинства» страны.

Этот конфликт, с точки зрения Кремля, необходимо убрать. И руководство «Единой России» пытается дать ответ, как это сделать.

- Можно ли преодолеть этот раскол по рецепту ЕР?

- На мой взгляд - нет. Нынешний раскол - классический конфликт между локальной и глобальной элитами, и наблюдается он не только в России. Другое дело, что любая страна вынуждена действовать так, чтобы не доводить дело до прямого противостояния между двумя этими ведущими группировками.

В России борьба идет между «глобальными людьми» - ориентированными на мультикультурный мир жителями мегаполисов, - и «людьми локальными», ориентированными на национальную и религиозную идентичность, живущими в провинции и составляющими большинство населения РФ. Политические элиты оказываются вынужденными апеллировать к «локальному» электоральному большинству, и обходить интересы более влиятельного «глобального» меньшинства, что и порождает противоречия.

- Как их нивелировать?

- Для этого необходимо обеспечить форматы, которые бы сделали подключение «локальных людей» к глобальному миру менее пугающим.

Кроме того, на мой взгляд, идеология глобализации должна стать менее беспощадной, чем она есть сейчас. Сегодня эта идеология катком проходит по «локальным» ценностям, и выжигает железом любую национальную идентичность.

Доклад Бориса Грызлова ясных ответов, как преодолеть раскол, не дает. Более того, он не осмысливает это противостояние, хотя именно «глобальные» российские круги используются Западом для попытки организации госпереворота в России.

- Тезисы Бориса Грызлова - не более чем мечтательство, - считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. - Да, в актуальной повестке сегодня есть вопросы, связанные с многоукладностью российского общества и его корпоративно-кастовым характером. Но не думаю, что нынешний раскол можно преодолеть путем зачитывания докладов.

Одни слои населения в России по-прежнему живут в постсоветском обществе, другие уже стоят одной ногой в Европе. Одни находятся в докапиталистической эпохе, другие - в посткапитализме. Одни регулярно ездят по миру, другие исповедуют квасной патриотизм, и их калачем за границу не заманишь.

И что предлагает Грызлов для преодоления этой разности в мировоззрениях? Какие реальные механизма и инструменты? Про это ничего в докладе не сказано.

На мой взгляд, тезисы выглядят не попыткой преодолеть реальный раскол в России, а попыткой актуализировать самого Бориса Грызлова, повысить его аппаратный вес и усилить позиции тех внутриполитических игроков, которые на Грызлова делают ставку.

В целом, я считаю, «новая доктрина» - это отход от позиционирования «Единой России» как партии реальных дел, партии, которая полезна для избирателей здесь и сейчас.