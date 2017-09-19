На учениях «Запад-2017» вертолет попал ракетами по зрителям

Во время учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.

Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами.

По информации Conflict Intelligence Team, инцидент произошел 16 сентября. CIT опубликовала отчет о происшествии, не указав источник этой информации.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.RU осведомленный источник.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» начались 14 сентября. В них участвуют почти 13 тысяч военнослужащих, большинство из них — белорусские, до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и до 10 боевых кораблей.