Минобороны назвало «глупостью» сообщения о залпе с вертолета по людям‍

Российские военные опровергли сообщения о том, что в ходе учений "Запад-2017" произошел инцидент с непроизвольным пуском ракеты "воздух-земля" с вертолета Ка-52 по зрителям. В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что 18 сентября никаких инцидентов, связанных с авиацией, на маневрах не было, передает "Интерфакс".

"Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод. Он произошел, когда вертолеты тренировали поражение наземных целей. "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - сообщили в округе. В Западном военном округе напомнили, что за эпизодом учения "Запад-2017" 18 сентября наблюдали сотни российских и иностранных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 государств.

Ранее во вторник о том, что на полигоне «Лужский» вертолет дал случайный залп по зрителям сообщило издание 66.ru со ссылкой на осведомленной источник. В публикации говорилось, что инцидент мог произойти как 18-го, так и 17 сентября, однако отработка нанесения ракетного удара вертолетами Ка-52, по данным пресс-службы ЗВО, прошла именно 17 числа.

Источник утверждал, что при залпе из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы». По данным 66.ru, пострадавшими были, «скорее всего, журналисты». Помимо этого, была опубликована видеозапись, на которой видно, как вертолет, подлетая к нескольким автомобилям, выпускает ракету по земле рядом с ними. Утверждалось, что это видео инцидента.