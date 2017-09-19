Автор памятника Калашникову ответил Макаревичу

Автор монумента конструктору Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков ответил музыканту Андрею Макаревичу, раскритиковавшему его работу.

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть. Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции», - цитирует его высказывание RT.

По мнению скульптора, Макаревичу мог не понравится памятник по той причине что у него «другие вкусы». Щербаков добавил, что многим его работа приглянулась.

Памятник Калашникову открыт 19 сентября в Москве. Монумент высотой в семь с половиной метров, изображающий знаменитого конструктора с автоматом в руках, установлен на пересечении Садовой-Каретной улицы с Долгоруковской. Макаревич назвал памятник бездарным и уродливым.