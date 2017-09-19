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Автор памятника Калашникову ответил Макаревичу

20:45 19.09.2017
Макаревич © KM.RU
Макаревич © KM.RU
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Автор монумента конструктору Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков ответил музыканту Андрею Макаревичу, раскритиковавшему его работу.

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть. Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции», - цитирует его высказывание RT.

По мнению скульптора, Макаревичу мог не понравится памятник по той причине что у него «другие вкусы». Щербаков добавил, что многим его работа приглянулась.

Памятник Калашникову открыт 19 сентября в Москве. Монумент высотой в семь с половиной метров, изображающий знаменитого конструктора с автоматом в руках, установлен на пересечении Садовой-Каретной улицы с Долгоруковской. Макаревич назвал памятник бездарным и уродливым.

Темы: Россия, Москва
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 23:45
Пенсионер

Надо напомнить Макаревичу, что Хрущеву, яростно критиковавшего скульптора Неизвестного, памятник сделал все же Неизвестный, кстати, по просьбе родственников Хрущева, и, как показало время, очень не плохой и со смыслом. Однако, памятник Калашникову все же тоже считаю не совсем удачным, нужно было автомат разместить в протянутых руках, как подарок стране и народу России этого великого разработанного конструктором Автомата Калашникова!!!
19.09.2017, 23:20
Хеху

Точно, раз Макаревич имеет наглость говорить не то, что требует партия, значит у него нет слуха, голоса, он бездарный поэт, совсем не умеет сочинять песни, он плохо учился в школе, он хромой, кривой и седой. Позор Макаревичу.
19.09.2017, 23:18
)))

Макар! На твои слова, что это «бездарное уродство», которое раньше бы не прошло худсовет.... Можно только напомнить тебе о том, что мало ли кто тогда просачивался через худсовет... Например ты, со своим гнусавым завыванием)))
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